نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون تحويل الراتب بنك الرياض للمواطنين السعودين والمقيمين في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون تحويل الراتب بنك الرياض للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة؛فقد يقدم بنك الرياض تمويلات ميسرة لجميع العاملين بالقطاع العام والخاص سواء القطاع الحكومي العسكري والقطاع الحكومي المدني في المملكة العربية السعودية للمواطن السعودي أو المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وأيضاً المتدربين من القطاع العسكري والشركات الكبيرة والضخمة، وللقطاع الخاص والمتقاعدين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، لذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا ” موقع ثقفني الاخباري ” مميزات التمويل الشخصي المقدم من بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية، وأيضاً الشروط التي قام بتحديدها البنك.

شرط التمويل الشخصي المقدم من بنك الرياض للموظف الحكومي

• ألا يقل راتب المتقدم للحصول على القرض عن 3000 ريال سعودي.

• ألا يقل سن المتقدم للحصول على القرض عن 18 سنة.

• يتم ايداع الراتب الشهري في بنك الرياض من خلال النظام السريع.

شرط التمويل الشخصي المقدم من بنك الرياض

• ألا يقل الراتب الشهري للمتقدم للحصول على القرض عن 3000 ريال سعودي.

• ألا يقل عمر المتقدم للحصول علي القرض عن 18 عاماً.

• لابد من توافر مدة خدمة عاماً كاملاً لمن رواتبهم من 3000 : 3999 ريال سعودي.

• لا يشترط توافر مدة خدمة لمن رواتبهم 4000 ريال سعودي فأكثر.

• القيام بإيداع الراتب في بنك الرياض من خلال النظام السريع.

• مراعاة السن التقاعدي للراتب السكري.

شروط تمويل بنك الرياض لموظفي القطاع الخاص

ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن 18 عاماً.

ألا يقل الراتب الشهري للشخص المتقدم عن 5000 ريال سعودي.

لابد من توافر مدة خدمة 3 شهور لمن تنحصر رواتب ما بين 5000 ريال سعودي حتي 7999 ريال سعودي.

لابد من توافر مدة خدمة شهر للموظف الحكومي الذ تبدأ رواتبهم من 8000 ريال سعودي كحد أدني أو أكثر.

مميزات التمويل الشخصي المقدم من بنك الرياض بدون تحويل راتب