‏⁧‫الصحة‬⁩: تسجيل 687 إصابة جديدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ و 935 حالة تعافي و 24 حالة وفاة

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة ، عن تسجيل 687 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ، و تسجيل 24 حالة وفاة جديدة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4213 حالة .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 324407 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 935 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 300933 حالة.