نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلبات الاعتراض على دعم الدفعة 34 شهر سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبدأ تقديم طلبات الاعتراض منذ لحظة إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية للمستفدين، حيث أعلن برنامج حساب المواطن في وقت سابق عن أن طلبات الاعتراض تتم على فترتين، ونوضح كل ما يتعلق بطلبات الاعتراض لكل متابعينا من خلال هذا المقال وخطوات تقديم طلبات الاعتراض، حيث يعد حساب المواطن من أهم خطوات الدعم التي تقدمه الحكومة للأشخاص الأكثر احتياجاً بهذا الدعم لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعينا خطوات تقديم طلبات الاعتراض ورابط الاستعلام، وتفاصيل إيداع دعم الدفعة 34 شهر سبتمبر..

تفاصيل إيداع دعم الدفعة 34 شهر سبتمبر:

أعلن برنامج حساب المواطن أمس عن إيداع دعم الدفعة الأخيرة 34 شهر سبتمبر في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين، حيث وصل إجمالي مبالغ دعم المستحقين لهذه الدفعة حوالي 1.9 مليار ريال سعودي، ووصل إجمالي تعويضات الدفعات السابقة إلى 18.5 مليون ريال سعودي، بينما وصل عدد التابعين والمستفيدين من البرنامج إلى 10.7 مليون مستفيد ومتابع.

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تقديم طلبات الاعتراض:

أشار برنامج حساب المواطن إلى أنه يتم تقديم الطلبات في نفس يوم الإيداع في حالة أن الإيداع قيمته صفر، وصدرت له نتائج الأهلية وأشارت أنه هناك فترة أخرى تم تحديدها لتقديم الطلبات وهي في حالة أن الدعم ناقص عن المبلغ المحدد، ينتظر هنا الشخص المستفيد ليقدم طلب الاعتراض في الوقت المحدد له، حيث يتم تقديم الطلب في هذه الحالة بعد مرور خمس أيام من عملية الإيداع، ونعرض لكل متابعينا خطوات تقديم الطلبات.

خطوات تقديم طلبات الاعتراض:

الدخول على حساب المواطن.

تسجيل الدخول

التأكد من كتابة البيانات عند الدخول بشكل صحيح

الضغط على تقديم الطلب.

حساب المواطن يرد على استفسارات المواطنين بعد إيداع دعم الدفعة 34:

أعاد برنامج حساب المواطن التأكيد على حل مشكلة الصرف تحت الإجراء بالتزامن مع بدء إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من الدفعة الأخيرة، وأشارت خدمة المستفيدين إن حالة الصرف تحت الإجراء تعني أنه تم إيداع مبالغ الدعم لشهر سبتمبر وعليك مراجعة البنك، والتأكد أنه لم يتم الإيداع.

ومن الجدير بالذكر أن حساب المواطن ما زال ينظر في الطلبات المقدمة حتى وقتنا هذا، حيث نجح العديد من المستفيدين في رفع مستندات الاستقلالية في المهلة التي حددتها البرنامج ولكن جاء تساؤل هام هو متى يتم الصرف لمن تم قبول مستندات؟، فجاء رد البرنامج أنه بعد رفع مستندات الاستقلالية في المدة الزمنية المحددة لذلك يتم تقديم طلب الاعتراض على عدم الأهلية والاستعلام عنها من خلال صدور نتائج الأهلية والاستعلام عنها.