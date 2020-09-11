أبشر الإلكتروني يحدد شروط الخدمة مبايعة المركبات للمقيمين بالمملكة

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عمر شويل - جدة أبشر الإلكتروني يحدد شروط الخدمة مبايعة المركبات للمقيمين، قد أوضحت منصة أبشر الإلكترونية من خلال الحساب الرسمي التابع لها عبر موقع تويتر من خلال الإنترنت عن الشروط المحددة الخدمة مبايعة المركبات للمقيمين بشكل إلكتروني، ومن ضمن هذه الشروط هي عدم امتلاك أكثر من مركبتين مع تواجد ثمان مقاعدنا للمركبة أو أقل ويشمل بيع المركبات الخصوصية فقط.

كما وضعها المرور السعودي أن إتمام خدمة مبايعة المركبات من خلال بوابة أبشر الإلكترونية عبر تسجيل الدخول إلى المنصة عبر الإنترنت ثم تقوم باختيار خدمة المركبات وتحديد مبايعة المركبات وتتبع باقي الخطوات التي سوف تظهر لك حتى تقوم بإنهاء هذه الإجراءات.

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المرور يوضح آلية مبايعة المركبات بدون فحص عبر ابشر

قد أوضحت هيئة المرور السعودي خطوات مبايعة المركبات ونقل الملكية من خلال منصة أبشر، وأكدت أنه يتم اتباع هذه الإجراءات بدون وجود شهادة الفحص الفني الدوري، وذلك بسبب إغلاق محطات الفحص بسبب اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار هذا الوباء داخل البلاد.

وأوضحت الخطوات المحددة لخدمة مبايعة المركبات من خلال بوابة أبشر من خلال الولوج إلى هذه المنصة عنها الإنترنت ويتم تحديد خدمة المركبات وتحديد المبايعة واتباع كافة الخطوات التالية.

هذا وقد أوضحت قبل ذلك إدار ة المرور بالمملكة السعودية أنها قامت بتجديد مخصصين والقيادة بجانب تجديد استمارة السيارة بدون الكشف أو الفحص الدوري، بعد أن تم إغلاق كافة المحطات نظراً لإتباع الإجراءات الوقائية هذا الوباء داخل البلاد وذلك للمحافظة على سلامة الجميع.