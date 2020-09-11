نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استعلام حساب المواطن برقم الهوية وصرف الدفعة 34 للمستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم في هذا المقال خطوات استعلام حساب المواطن برقم الهوية الوطنية السعودية ، من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن السعودي ، حيث يعتبر برنامج حساب المواطن من اهم البرامج التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية للمواطنين ، لتوفير حياة كريمة لهم من خلال صرف دفعات مالية مستمرة لمحدودي الدخل ومستحقي الضمان الاجتماعي ، وسوف نشرح لكم خطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية وكيفية معرفة استحقاق الفرد في الحصول علي مبلغ مقدار الدعم للفرد في حساب المواطن ، كمان سوف نضع بين أيديكم شروط الأهلية والاستحقاق للتقديم في برنامج حساب المواطن.

خطوات استعلام حساب المواطن برقم الهوية

كمان اعلن برنامج حساب المواطن عن بدء صرف الدفعة 34 لمستحقي الدعم ، ومستفيدي حساب المواطن السعودي ، ومستفيدي الضمان الاجتماعي ، لجميع المواطنين المستوفون شروط الاستحقاق والأهلية ، وسوف يستمر صرف الدفعات حتي تصل لجميع المواطنين المستفيدين.

شروط حساب المواطن الاستحقاق والأهلية

تم وضع بعض شروط وضوابط حساب المواطن، لكي يتم التأكيد علي وصول الدعم لمستحقيه ، فمن ضمن تلك الشروط أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية السعودية ، ومن أب وأم سعوديين ، كمان يجب أن يكون مقيم داخل المملكة السعودية وليس خارجها ، ولا يكون علية أي أحكام أو قضايا ، وليس لدية أملاك أو عقارات ، وليس لدية معاش ثابت من أي جهة حكومة أو خاصة.

رابط الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

يمكنكم الآن استعلام حساب المواطن برقم الهوية السعودية ، من خلال الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن ، فكل ما عليكم هو الدخول عبر الرابط السابق لبرنامج حساب المواطن ومستحقي الضمان الاجتماعي ، والبحث عن أيقونة الاستعلام عن حساب المواطن ومستحقي الدعم ، وكتابة رقم الهوية الوطنية في الخانة المخصصة لذلك وكتابة رمز التحقيق ، والضغط علي زر استعلام وسوف تظهر أمامك صفحة بها جميع البيانات ، ومعرفة استحقاق الدعم من عدمه وماهو مبلغ الدعم التقديري المقدم.