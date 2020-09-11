نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون كفيل أو فوائد منتج آهل من بنك التنمية الأجتماعية بفترات سداد حتى 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة منتج آهل بدون كفيل هو أحد المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك التنمية الإجتماعية للعملاء داخل المملكة العربية السعودية من الذين سبق حصولهم على أحد منتجات التمويل الأجتماعي مثل تمويل الأسرة أو تمويل كنف أو تمويل الترميم ويهدف بنك التنمية الإجتماعية من خلال قرض آهل إلى مساعدة الأسر من ذوي الدخل المحدود ويعتبر بنك التنمية الإجتماعية من أهم وأكبر البنوك داخل المملكة وذلك نظراََ لما يقدمه من عروض بنكية ومنتجات تمويلية تناسب الفئات من ذوي الدخل المحدود كما يقدم البنك خيارات للسداد عديدة تساعد العملاء في إختيار التمويل المناسب له وعلى صعيد المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك للأفراد يقدم البنك قرض آهل بفترات سداد مرنة وأقساط حتى 5 سنوات وبدون كفيل أو ضامن للعاملين في القطاع الحكومي كما يتيح بنك التنمية الإجتماعية للعملاء إمكانية الحصول على قرض آهل من خلال خطوات سهلة وميسرة وفى هذا المقال سوف نتعرف على مميزات قرض آهل المقدم من بنك التنمية الإجتماعية للعملاء داخل المملكة العربية السعودية كما سوف نتعرف في هذا المقال على الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للحصول على قرض آهل من بنك التنمية الإجتماعية للعملاء داخل المملكة العربية السعودية كما سوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفنى على رابط التقديم على قرض آهل المقدم من بنك التنمية الإجتماعية داخل المملكة العربية السعودية

مزايا منتج آهل من بنك التنمية الإجتماعية

يتميز قرض آهل بأنه متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية يتميز قرض آهل المقدم من بنك التنمية الإجتماعية بفترات سداد مرنة وأقساط حتى 5 سنوات يتميز منتج آهل بأنه تمويل شخصي بدون فوائد أو رسوم يمكن أن يصل قيمة مبلغ قرض آهل إلى 60 ألف ريال سعودي يتميز قرض آهل أنه تمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن وذلك للعاملين في القطاع الحكومي يتميز منتج آهل المقدم من بنك التنمية الإجتماعية أنه تمويل متاح للسعوديين من رجال ونساء والعاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي والمتقاعد بالاضافة إلى الآرامل والمطلقات

شروط الحصول على منتج آهل من بنك التنمية الإجتماعية ورابط التقديم

يمكن للعملاء داخل المملكة العربية السعودية التقديم على قرض آهل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية من خلال الدخول رابط قرض آهل الموجود على الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الإجتماعية وتعبئة كافة البيانات المطلوبة لأستكمال طلب تمويل آهل