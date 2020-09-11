نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة بياناتي الوظيفية وخطوات تحديث البيانات بالخدمة المدنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث كثيرين عن رابط منصة بياناتي الوظيفية الرقمية وكذلك عن خطوات تحديث البيانات، تُمكن المنصة الرقمية بياناتي عملاء وزارة الخدمة المدنية سواء من الموظفين أو من المدنيين ومختصي الموارد البشرية من أجل الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي تتيحها المنصة والوزارة حيث أنها تعمل على تطويرها بشكل مستمر، وتقدم خدمات رقمية لموظفين الحكومة المدنيين يمكن من خلالها تصحيح البيانات واستعراضها وإضافة التقارير الطبية وتوفر للموظفين الإطلاع على السجل الوظيفي ومتابعة قرارات الابتعاث وكافة المعاملات الإدارية.

شروط استخدام منصة بياناتي

أن يكون المستخدم سعودي الجنسية

لابد من التسجيل بالخدمة

أن يكون المستفيد موظف حكومي

رابط منصة بياناتي

بالنسبة لموظفين المدنيين بالمملكة يمكنهم الولوج إلى رابط منصة بياناتي من أجل الاستفادة من خدماتها الرقمية ومن خلال المنصة يتم التسجيل بالخدمة ثم تسجيل الدخول واستكمال عملية تحديث البيانات ثم استخدام الخدمات الإلكترونية وأيضًا الاستفادة من التقارير الطبية والدعم الفني والإجرائي.

تسجيل منصة بياناتي النفاذ الوطني

قم بالولوج إلى الخدمة الإلكترونية لوزارة الخدمة .

النقر على أيقون ” الدخول للخدمة “

من ثم تسجيل الدخول .

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق

ثم الموافقة على السياسات وتسجيل الدخول للموقع.

تحديث بيانات الخدمة المدنية من منصة بياناتي

لتحديث البيانات قم بالدخول إلى رابط المنصة وتسجيل الدخول بالطريقة السالفة ولتحديث البيانات اتبع التالي:

الدخول لبيانات المستخدم تجدها بالقائمة الرئيسية من ثم اختيار بياناتي الوظيفية

قم بتعبئة البيانات الشخصية مع ملاحظة وجود بيانات لا يمكن تغيرها منها رقم الهوية الوطنية والاسم وتاريخ الميلاد ومحل الميلاد

ثم قم بالإجابة على الأسئلة وادخل رقم الحفظ ومكان الحفظ وتاريخه والجهة الحكومية المستلمة والسلم للموظف ومرتبته.

انقر على التالي لكتابة باقي البيانات الدرجة المستحقة ووقت تعديل البيانات وبقية البيانات الظاهرة أمامك

ثم التالي لتقوم بإدخال المؤهلات الوظيفية كنوع المؤهل والتخصص وبقية البيانات ثم النقر على التالي

قم بإرفاق المستندات المطلوبة منك

ثم انقر على إرسال الطلب

بعد ذلك تقوم الجهات المختصة بوزارة الخدمة بمراجعة طلبك ويتم تحديث البيانات خلال 30 يوم من وقت التحديث، وعلمًا بأنه لا يوجد رسوم مقررة على هذه الخدمة.