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وظائف للمتقاعدين من المؤسسة العامة للتقاعد تعرف على التفاصيل وكيفية التقديم

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نور حسن 0 تبليغ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف للمتقاعدين من المؤسسة العامة للتقاعد تعرف على التفاصيل وكيفية التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة المؤسسة العامة للتقاعد هي مؤسسة تتبع وزارة المالية وتهتم المؤسسة بتوفير المعاشات التقاعدية للمواطنين الذين عملوا في القطاع المدني الحكومي كذلك الذين عملوا في القطاع العسكري الحكومي كما تقوم المؤسسة بإدارة جميع شئون التقاعد داخل المملكة العربية السعودية وتطبق المؤسسة العامة للتقاعد أربعة أنواع من الأنظمة التقاعدية الأول يتعلق بالموظفين المدنيين أما النظام الثاني يتعلق بالموظفين العسكريين والنظام الثالث يقوم على تبادل المنافع أما النظام الرابع يتعلق بمدد الخدمة المحتسبة

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد إمكانية الحصول وظيفة للمتقاعدين بحيث تناسب خبرتهم موضحاََ أن التقديم يتم من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة وقد أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أنه في حال رغبة المتقاعد في الحصول على وظيفة تناسب فأن كل ما عليه هو تقديم الخبرات الخاصة به ويتم ذلك من خلال أيقونة خبرات الموجودة في حسابة عبر المؤسسة العامة للتقاعد كما أكدت المؤسسة أنه في حال تواجد الوظيفة المناسبة للمتقاعد والتي تتناسب مع خبراته فأنه سوف يتم التواصل معه من قبل الجهة المعنية

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الخدمات التي يقدمها الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتقاعد

يقدم الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد المزيد من الخدمات للمستفيدين والمتقاعدين وسوف نتعرف عليها

  • خدمة حساب قيمة المعاش التقاعدي وذلك من خلال الحاسبة الإلكترونية
  • خدمة الحصول على تعريف المعاش
  • خدمة معرفة المبالغ المصروف من المعاش
  • خدمة متابعة الطلبات المقدمة للمؤسسة العامة للتقاعد

وقد أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أنها أغلقت جميع فروعها حول المملكة حيث جاء ذلك ضمن الإجراءات الأحترازية للحد من أنتشار فيروس

كما دعت المؤسسة العامة للتقاعد جميع عملائه من إنهاء خدماتهم إلكترونياً وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد وتعتبر المؤسسة العامة للتقاعد واحدة من المؤسسات الحكومية المستقلة والتي تتبع إدارياََ وزارة المالية السعودية وتهتم المؤسسة بتوفير المعاشات التقاعدية للمواطنين الذين عملوا في القطاع العسكري الحكومي والمدني كما تهتم المؤسسة العامة للتقاعد بجميع شئون التقاعد والخاصة بالمتقاعدين داخل المملكة العربية السعودية كما تعمل المؤسسة على تطبيق أنظمة التقاعد العسكرية والمتقاعد المدنية

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