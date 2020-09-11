نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حتي 30 سبتمبر.. تمويل 5000 ريال فأكثر بدون أرباح ورسوم 0% من الأهلي التجاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنك الأهلي التجاري هو أحد العلامات الفارقة في حياة الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية بسبب ما يقدمه من خدمات مصرفية مميزة، وما يوفره من تمويلات شخصية وفق برامج متعددة الشروط والمميزات حتي تتوافق مع الظروف الخاصة بكل مواطن داخل المملكة، ويقدم الأهلي التجاري تمويل قصير الأجل لمدة 6 شهور أو عام وفق مميزات ميسرة للجميع، ويستحدث البنك الأهلي السعودي برنامج تمويلي جديد من خلال عرض خاص للمواطنين السعوديين والمقيمين ينتهي في 30 سبتمبر 2020، حيث يعتمد التمويل الجديد علي تسهيل كل العقبات التي تواجه المواطنين للحصول علي التمويل النقدي من خلال تقديم تمويل نقدي سريع بدون دفع رسوم إدارية مع توفير ميزة تأجيل الأقساط لمدة 3 شهور مع عدم دفع أرباح.

فوائد ومميزات الاستفادة من التمويل النقدي الجديد من البنك الأهلي السعودي

توفير التمويل من مبلغ 5000 الآف ريال ومبالغ ومتوسطة ومرتفعة وتصل حتي 1.500.000 ريال سعودي.

يتم تحصيل نسبة رسوم إدارية بنسبة 0%.

إجراءات سريعة ومرونة كبيرة في السداد حسب رغبة العميل، والسداد حتي 5 سنوات.

بإمكان الجميع داخل المملكة الحصول علي التمويل مع تأجيل دفع القسط الشهري لمدة 3 شهور مع عدم تحصيل أي أرباح.

شريعة إسلامية كاملة تحكم صرف التمويل للجميع.

استفادة من إعفاء سداد الأقساط الباقية في حالة التعرض لمشاكل الإعاقة أو الوفاة.

تسهيل كل العقابات الإدارية التي قد تواجه البعض عند تقديم طلب التمويل.

صرف تمويل بدون رسوم إدارية من البنك الأهلي التجاري وفق شروط محددة

جنسية العميل يجب أن تكون سعودية أو أي جنسيات أخري مقيمة بالمملكة.

عمر محدد يتم صرف التمويل وهو ما بعد 18 عام للسعودي، و22 عام للمقيم.

دخل أو راتب العميل لا يقل عن 3000 ريال سعودي للسعودي، و4000 الآف ريال للوافد.

مدة عمل فعلي لا تقل عن شهر بأي عمل حكومي أو خاص للسعودي، وسنة للوافدين.

الكشف عن أي التزامات أخري يلتزم العميل بدفعها شهرياً الي أي جهة أخري.

تمويلات بمميزات مختلفة داخل بنوك سعودية أخري

يوجد العديد من البنوك داخل المملكة العربية السعودية التي تقدم العديد من القروض ومن هذه البنوك،تمويل شخصي في 3 ساعات يصل الي 3 مليون بأقل راتب من ساب للسعودي والوافد، كما يوجد أيضاً نوع جديد وهو تمويل الخير الجديد من بنك سامبا يصل الي 100 ألف ريال للسعودي والوافد، بالإضافة الي بأقل راتب تمويل شخصي للمتقاعدين يصرف فوراً من البنك السعودي للاستثمار وغيرها من القروض التي يبحث عليها المواطنين بالمملكة.