نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للسجون رتبة جندي رجال عبر موقع ابشر توظيف

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عمر شويل - جدة ننشر لكم نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للسجون رتبة جندي رجال ، وسوف نضع لكم رابط أسماء المقبولين مبدأين في وظيفة جندي ، تابع للمدرية العامة للسجون توظيف وزارة الداخلية السعودية عبر موقع ابشر توظيف ، حيث أعلنت الإدارة في وقت سابق عن حاجتها لشغل وظيفة جندي للرجال ، وتم فتح باب التقديم وقد تقدم الكثير من الرجال لشغل الوظيفة ، وبعد أن تم قفل باب القيد تم ظهور النتائج المبدئية.

هذا وقد شددت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية ، علي المقبولين في وظيفة رتبة جندي بأداة السجون علي الحضور بالزي الرياضي الكامل في تمام الساعة السابعة صباحا في مدينة الرياض ، في الحي المربع بجانب وزارة النقل بمبني القبول والتسجيل ، علي أن يأتي كل طالب في اليوم المحدد له من قبل في الرسالة المرسلة له من قبل الإدارة.

نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للسجون

كما نبهت الإدارة العامة للسجون علي كل طالب أحضار المستندات التالية في موقع المقابلة المحدد له في الرسالة النصية المرسلة ألية وهي كلأتي:

أحضار نموذج المراجعة المطبوع من موقع ابشر توظيف. أحضار اصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية ويجب أن تكون سارية وغير منتهية. أحضار اصل وصورة المؤهل الدراسي. أحضار اصل وصورة جميع الشهادات الأضافية المقدمة عبر بوابة ابشر للتوظيف. يجب أحضار 4 صور جديدة مقاس 4*6 بدون لبس طاقية أو كاب. أحضار ملف اخضر لموضع جميع المستندات المطلوبة بداخلة.

أسماء المقبولين في وظيفة رتبة جندي رجال

يمكنكم الآن معرفة أسماء المقبولين مبدأ علي وظيفة جندي رجال ، عبر رابط نتائج القبول المبدئي للمدرية العامة للسجون عبر بوابة ابشر توظيف ، فكل ما عليكم هو تسجيل الدخول عبر موقع ابشر للتوظيف ، وكتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور والرمز المائي الظاهر أمامك ، وبعد الدخول علي الموقع نضغط علي أيقونة أشعار القبول وسوف تظهر لنا صفحة يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة أمامك من اسم ورقم الهوية وتحديد الجنس والحالة الاجتماعية ورقم هوية الأب ونضغط علي عرض ، وسوف تظهر لنا صفحة بها جميع أسماء المقبولين مبدأين لشغل وظيفة جندي في الإدارة العامة للسجون.