نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل العقاري بنك الرياض وحاسبة القرض العقاري لمعرفة قيمة التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل العقاري بنك الرياض يقدم بنك الرياض العديد من الخدمات المتميزة لعملائه من خلال باقة متنوعة من أنواع التمويلات سواء أكان هذا التمويل تمويل شخصي بنك الرياض أو تمويل عقاري بنك الرياض حيث أن البنك يوفر التمويل العقاري من خلال توفيره لعدة حلول ومقترحات لاقتناء منزل الأحلام كما يتم تقديم الرهن العقاري بنك الرياض وفيما يلي سوف نتعرف على أنواع ومميزات التمويل العقاري.

التمويل العقاري بنك الرياض

يبحث العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن التمويل العقاري بنك الرياض وذلك لما أشتهر به البنك من تقديمه للعديد من الخدمات المتميزة للعملاء، ولعل من أكثر ما يتساءل عليه العملاء هو كم رسوم تقييم العقار بنك الرياض ، وكذلك كيف يتم شراء بيت عن طريق بنك الرياض ، وسوف نذكر حلول التمويل العقاري من بنك الرياض ، وكذلك الإجابة على السؤال المتداول بين العملاء وهو هل يسقط القرض العقاري في حالة الوفاة بنك الرياض.

حلول التمويل العقاري من بنك الرياض

شراء عقار مكتمل البناء

ويتميز هذا النوع من التمويل بالآتي:

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يمكن أن يصل مبلغ التمويل إلى ثلاثة ملايين ريال.

أيضًا يسمح بنك الرياض للعميل بالتضامن مع أقاربه حتى ثلاثة أقارب ولكن شريطة أن يكونوا من الدرجة الأولي.

كما يمكن بنك الرياض العميل من سداد قيمة التمويل مبكرًا في حالة الرغبة أو إضافة عميل أخر للتمويل.

في حالة الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله يتم التنازل عن العقار بالكامل للورثة.

شروط الحصول على تمويل شراء عقار مكتمل البناء

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل راتب المتقدم للحصول على التمويل عن خمسة ألاف ريال سعودي.

يجب أن يقدم صاحب التمويل خطاب تحويل الراتب ألا في حالة ما إذا كن من موظفي البنوك.

حاسبة القرض العقاري

يفضل العديد من العملاء قبل بداية تقديم الطلب للحصول على تمويل عقاري من بنك الرياض أن يكون بدراية كاملة عن قيمة التمويل التي من المتوقع الحصول عليها ولذا فسوف نتعرف على طريقة حاسبة القرض العقاري فيما يلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الرياض.

التوجه إلى أيقونة التمويل واختيار كلمة حاسبة التمويل العقاري.

وبعد ذلك يتم فتح صفحة جديدة بها بعض الخانات ليتم ملئها من قبل العميل مثل صافي المرتب وكذلك الالتزامات الشهرية على العميل، واختيار مدة التمويل المرغوب فيها، ومن ثم كتابة سعر العقار المراد شرائه وكذلك أختيار نوع السكن.

وبعد ذلك يتم الضغط على كلمة أحسب ليظهر قيمة التمويل المتوقع وكذلك قيمة الأرباح وكذلك القسط الشهري.

أما عن الأنواع الأخرى للتمويل العقاري فقد وضع البنك مجموعة متنوعة من التمويل العقاري منها تمويل شراء عقار غير مكتمل البناء ، وكذلك يقدم تمويل شراء الأراضي.

الرهن العقاري بنك الرياض

يقدم البنك الرهن العقاري لملاك العقار بالفعل عن طريق التنازل عن العقار للبنك مقابل السيولة المالية ومن ثم يتم إعادة تملكه من خلال تقسيط ثمنه خلال فترة التمويل المتفق عليها.