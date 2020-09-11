نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي بدون تحويل راتب من مصرف الراجحي في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي بدون تحويل راتب، والذي يقدمه مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية حيث يعتبر احد البنوك المميزة للعميل سواء مواطن سعودي أو مقيم، ويتميز بنك الراجحي بتقديم خدمات هامه وعديده من بينها تمويل شخصي بنك الراجحي، وأيضا تمويل شخصي فورى والذي يقدم بشكل سهل وبسيط دون أي تعقيدات، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على اهم القروض التي يقدمها البنك وهى تمويل شخصي بدون تحويل راتب، حيث أن هناك بعض الشركات ترفض تحويل راتب الموظف الذي يعمل لديها، وهنا جاء دور البنك لتقديم تمويل دون الحاجة إلى تحويل الراتب، وأيضا يقوم البنك بتقديم حاسبة التمويل الشخصي والذي من خلال هذه الخدمة تتعرف على قيمة التمويل وقيمة الأقساط.

قرض شخصي بدون تحويل راتب

يقوم مصرف الراجحي بتقديم عدد من القروض المميزة ومن بين هذه القروض قرض الزواج، قرض الأسرة، قرض السيارة، وهناك أيضا تمويل شخصي بدون_كفيل، ودائما ما يتم البحث عن تمويل شخصي بدون تحويل راتب والتي تقدمها عدد قليل من البنوك في المملكة العربية السعودية، ويأتي في مقدمة هذه البنوك مصرف الراجحي، ولكن هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها من اجل الحصول على قرض من مصرف الراجحي.

طريقة التقديم على قرض من مصرف الراجحي

من اجل الحصول على قرض من مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية، هناك عدد من الخطوات التي عليك اتباعها بشكل صحيح، وهى كالتالي.

قم بالدخول على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

تقديم صوره من الهوية الوطنية للسعوديين، وصوره من الإقامة للمقيمين.

تقدم صوره من المؤهل الدراسي.

خطاب من جهة العمل بها المسمى الوظيفي، والراتب الشهرى، ومكان العمل.

إمكانية استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة القرض.

شروط التمويل الشخصي من مصرف الراجحي