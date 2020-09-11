نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التربية والتعليم السعودية تتيح تطبيق الروضة الافتراضية لتعلم طفلك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق الروضة الافتراضية ، أتاحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية تطبيق الروضة، والتي تساعد الطفل على التعلم ذاتي تحت إشراف ولي الأمر، ومن خلال متابعة ولي الأمر لطفله، وذلك عن طريق الاستفادة من المحتوى الإثرائي، الذي يدعم الطفل بالمهارات النمائية، كما أوضحت دليل استخدام التطبيق الخاص بالروضة، من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التعليم على موقع التواصل الاجتماعي.

دليل استخدام تطبيق الروضة الافتراضية

يقوم ولي الأمر وليس الطفل بالدخول علي تطبيق الروضة الافتراضية، ومن شاشة البدء، سوف يقوم التطبيق بالتأكد من أن المستخدم هو ولي الأمر نفسه وليس الطفل.

في حالة أن ولي الأمر كان مسجلا مسبقا سوف يقوم بتسجيل الدخول مباشرة باستخدام بطاقة الهوية الوطنية وكلمة المرور، ثم يقوم بالضغط على أيقونة دخول.

وفي حالة إنشاء حساب جديد لولي الأمر، يقوم ولي الأمر بإدخال البيانات المطلوبة في شاشة إنشاء حساب جديد، ثم القيام بالنقر على أيقونة التالي.

سوف تظهر معلومات ولى الأمر، قم بإدخال البيانات المطلوبة، شم القيام باستكمال، وذلك عن طريق أيقونة تسجيل.

في حالة نسيان كلمة المرور، وطلب استعادة كلمة المرور، يقوم ولي الأمر بالضغط على نسيت كلمة المرور، وبعد ذلك يقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية، أو إدخال البريد الإلكتروني المسجل في التطبيق، وسوف يتم إرسال كلمة المرور الجديدة على البريد الإلكتروني.

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في حالة تغيير كلمة المرور، يمكنك تغيير كلمة المرور من خلال اختيار أيقونة تغيير كلمة المرور، وذلك من خلال القائمة الجانبية لولى الأمر، ثم القيام باستكمال البيانات المطلوبة.

طريقة إضافة طفل جديد من خلال تطبيق الروضة الافتراضية

سوف يظهر اسم الطفل الرباعي، ويقوم ولي الأمر بالقيام باستكمال بقية البيانات المطلوبة، وذلك لكي يتم إكمال عملية التسجيل، من خلال القيام بالنقر على أيقونة تسجيل.

طريقة إضافة متابع

يمكن أن يقوم ولي الأمر بإضافة متابع لمسيرة الطفل مثل والدة الطفل أو المعلمة الخاصة به، وذلك من خلال النقر على أيقونة إضافة تابع، والقيام بتعبئة البيانات المطلوبة، وسوف تظهر لك الحسابات التي قامت بإضافتها كما يمكن لولى الأمر إيقاف حساب المتابع أو القيام بحذفه.

تقارير الطفل

كما يمكن لولي الأمر أيضا متابعة تقارير الطفل من خلال تطبيق الروضة الافتراضية، والتي تشمل مدة الاستخدام ومتوسط الاستخدام اليومي والأسبوعي والسنوي.

إدارة ملفات الأطفال من تطبيق الروضة

تظهر شاشة تحتوي على ملفات الأطفال المسجلين بالتطبيق، باسم ولي الأمر ومنها يستطيع ولي الأمر معرفة نقاط الطفل المكتسبة، وتعديل البيانات وقراءة تقارير الطفل، كما يمكن لولي الأمر الاطلاع على محتوى الروضة الافتراضية.

إضافة طفل

يمكن من خلال إضافة طفل الموجودة في التطبيق أن يقوم ولي الأمر بإضافة طفل والحد الأقصى لإضافة الأطفال هو خمسة أطفال، ما بين عمر 3 إلي 6 سنوات، والقيام بإكمال البيانات من أجل إتمام عملية الإضافة.