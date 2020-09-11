نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب صهريج شركة المياه الوطنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب صهريج شركة المياه الوطنية إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية بالمملكة العربية السعودية أصبح متاحا الآن. حيث أتاحت شركة المياه الوطنية مؤخرا إمكانية طلب صهريج مياه بخطوات سهلة إلكترونيا، وفيما يلي نعرض لكم بالخطوات طريقة الطلب. جدير بالذكر أن الخدمة توفر الجهد والوقت للمقيمين والمواطنين في المملكة، وتمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

شركة المياه الوطنية طلب صهريج

تقدم شركة المياه الوطنية التابعة للحكومة السعودية العديد من الخدمات للمواطنين من خدمات معالجة المياه والتنقية وخدمات الصرف الصحي. وذلك باستخدام أحدث التقنيات العالمية لمعالجة المياه، جدير بالذكر أن الشركة الوطنية للمياه تأسست عام 2008.

طلب صهريج مياه إلكترونيا

يمكنك طلب صهريج مياه إلكترونيا من الشركة الوطنية للمياه عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الفرع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية من هنا.

تسجيل الدخول إلى البوابة الالكترونية من خلال اسم المستخدم أو رقم الإقامة وكلمة المرور.

إنشاء حساب جديد لمن لا يمتلك حساب ليتمكن من الدخول.

الضغط على توزيع المياه ثم اختيار طلب صهريج مياه.

تحديد رقم الحساب، ثم الضغط على التالي.

اختيار حجم صهريج المياه المطلوب، ثم اختيار طلب صهريج مياه مدفوع التكلفة.

بعد ذلك تظهر رسالة تم تقديم الطلب بنجاح.

بذلك يكون قد تم طلب صهريج مياه إلكترونيا، ويمكن من خلال الصفحة الرئيسية الضغط على قائمة توزيع المياه لمتابعة الطلب الخاص بك.