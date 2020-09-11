نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة 1442 عبر ابشر للجوزازات .. تجديد الاقامة الوافدين بالمملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الضروري لكل مقيم معرفة طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة برقم الإقامة الخاص به عبر أبشر للجوازات، ذلك لأن معرفة صلاحية الإقامة وموعد التجديد يعملان على جعل المقيم يتجنب غرامات تأخير تجديد الإقامة والعقوبات التي قد تصل للترجيل.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

يتم الدخول والاستفسار من خلال منصة أبشر عن طريق فتح صفحة الاستعلامات وكتابة المعلومات المحددة وهي الاسم والعمر ورقم الهاتف وكلمة المرور والبريد الإلكتروني. ثم فتح خدمة جوازات أبشر ثم اختيار “استعلام عن صلاحية الاقامة”

ثم بعدها تكتب رقم إقامتك وتضغط على “عرض” ليتم عرض تاريخ انتهاء الإقامة.

كيفية تجديد الإقامة للوافدين

يتم دفع رسوم الإقامة من خلال موقع أبشر قسم الجوازات، وهو قسم تمت إضافته عبر منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية داخل المملكة العربية السعودية. من خلاله يمكن الاستفسار عن مواعيد التجديد وبالتالي الرسوم المطلوبة لتجديد الإقامة، كما يمكن الاستفسار عن الخروج النهائي.

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ويمكنك تجديد إقامتك عن طريق الدخول إلى موقع وزارة الداخلية واختيار تجديد الإقامة من قائمة “الجوازات” ثم تسجيل الدخول إلى أبشر الأفراد واستكمال الإجراءات كما هي موضحة في الموقع.

أسعار تجديد الإقامة

سعر تجديد الإقامة هي 650 ريال سعوديللمغترب، ورسوم تغيير المهنة 1000 ريال سعودي، بينما رسوم تحويل الكفالة للمرة الأولى 2000 ريال سعودي، وللمرة الثانية 4000 ريال سعودي 6000 ريال سعودي للمرة الثالثة.

وبلغت تكلفة اصدار تصريح الاقامة للعمالة المنزلية (مزارع – راعي) هي 600 ريال للفرد. وإقامة المرافق يعد سن 18 تجدد بمبلغ 500 ريال، كما أن المغترب يدفع 1000 ريال سعودي في حال تعديل المهنة.

غرامة عدم تجديد الإقامة

فرضت المملكة مجموعة من العقوبات تطبق على الوافدين غلى المملكة عند تأخر تجديد الإقامة، فللمرة الأولى يتم توقيع المخالفة على الوافد بغرامة قدرها 500 ريال سعودي، وللمرة الثانية يتم تغريم الوافد 1000 ريال سعودي ثم هي المرة الثالثة التي يتم فيها ترحيله دون العودة مرة أخرى.

وتلك كانت أهم المعلومات بخصوص الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين للمملكة وتجديدها عبر أبشر الجوازات وكذلك أسعار ورسوم تجديد الإقامة في الحالات المختلفة للوافدين.