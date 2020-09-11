نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر البنزين فى السعودية فى جميع محطات الوقود والطاقة| أسعار بنزين أرامكو بداية من الجمعة 11 سبتمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن سعر البنزين فى السعودية يتم تعديله دوريا بما يتوافق مع إجراءات الحكومة السعودية فما يخص تغيير تكاليف الطاقة. ذلك أن الأسعار الخاصة بمنتجات الطاقة قابلة للتعديل سواء كان بالارتفاع أو بالهبوط وذلك بما يتوافق مع التغيرات في أسعار التصدير من المهيمن إلى الأسواق العالمية.

سعر البنزين فى أغسطس 2020

وكانت قيمة بنزين 91 قد وصلت في أغسطس الماضي إلى مبلغ نحو 1.43 ريال سعودي مقابل اللتر، وبنزين 95 وصل إلى 1.60 ريال سعودي، وديزل 0.52 ريال سعودي. والكيروسين بلغ حوالي 0.70 ريال سعودي، وغاز البترول المسال نحو 0.75 ريال للتر.

يشار إلى أن أرامكو أعلنت في فبراير الماضي 2020 أنه سيتم تعديل مبلغ سعر البنزين بشكل شهري (العاشر من كل شهر ميلادي) بعد أن كانت المراجعة ربع سنوية.

سعر البنزين فى السعودية سبتمبر 2020

الثلاثاء الماضي شهدت الأسواق تراجعا ملحوظا في أسعار النفظ، هذا في ظل قلق الشركة بشأن الطلب على النفط والوقود.

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وأعلنت أرامكوا أنه سوف يتم إجراء تعديلات جديدة على أسعار البنزين والمنتجات البترولية داخل المملكة العربية السعودية في 11 سبتمبر.

وبحسب المراجعة الدورية هذا الشهر لأسعار المحروقات التي أعلنت عنها أرامكو، ستتضح لنا قريبا اسعار شهر سبتمبر.

أسعار البنزين في السعودية اليوم

بانتظار الأسعار الجديدة من شركة أرامكوا السعودية، نعرض لكم أسعار البنزين اليوم في المملكة العربية السعودية في محطات الوقود حسب المراجعة الأخيرة لأسعار النزين من قبل شركة ارامكو في اغسطس 2020.

سعر لتر بنزين واحد وتسعين في السعودية اليوم بلغ نحو ما يعادل 1.43 ريال سعودي.

سعر لتر الكيروسين في السعودية اليوم بلغ نحو ما يعادل 0.70 ريال سعودي.

سعر لتر بنزين خمس وتسعون في السعودية اليوم بلغ نحو ما يعادل 1.60 ريال سعودي.

سعر لتر غاز البترول المسال في السعودية اليوم بلغ نحو ما يعادل 0.75 ريال سعودي.

سعر لتر الديزل في السعودية اليوم بلغ نحو ما يعادل 0.52 ريال سعودي.

وكانت تلك أسعار البنزين في السعودية حسب مراجعات شركة أرامكو التي اعلنت عنها في أغسطس 2020، ونحن في انتظار كل ما يخص أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية لشهر سبتمبر 2020 حسب ما ستعلن عنه الشركة.