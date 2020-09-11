نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب في السعودية اليوم الأسعار تنخفض مع قرب اليوم الوطني السعودي 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر الذهب في السعودية الآن يشغل الكثيرين من سكان المملكة العربية السعودية، ذلك بعد التذبذبات الواقعة في أسعار الذهب اليوم والأيام السابقة، كما يشغل الأمر طائفة كبيرة من قطاع الشعب ويحبون أن يدخروا أموالهم علي هيئة ذهب خالص من الممكن أن يكون بالأعيرة أو من خلال كيلو الذهب، أو من خلال جنية ذهب أو غيرها من الطرق، لهذا سنتعرف علي سعر ذهب عيار 24 وما يدنيه من الأعيرة، كما سنتعرف علي اسعار كيلو الذهب والجنية كذلك، كما سيحدث تخفيضات كبيرة بسبب اليوم الوطني السعودي 1442 الذي يقترب حدوثه.

اسعار الذهب اليوم بالسعودية

نوفر لكم أخر تحديثات اسعار الذهب في السعودية الآن وعلي مدار الساعة يتم تحديثها، حيث كانت أخر التعاملات مساء يوم الجمعة وصباح يوم السبت بهذه الأسعار، كما يتم استمرارها حتي حدوث تغيرات جديدة، ويمكنكم التعرف الآن علي قائمة الأسعار للذهب بكل سهولة من خلال الجدول الآتي:-

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يظهر لنا أن الأسعار لذهب عيار 24 قد وصلت وتخطت 234 ريال سعودي، وهو ما يعادل 62.48 دولار أمريكي، كما وصل سعر جنية الذهب 1641 ريال سعودي، وهو ما يعادل 437.39 دولار أمريكي، وكذلك بقية الأسعار كما هي مرفقة إليكم، وسنتعرف الآن علي الأسعار بالأيام السابقة للتمكن من المقارنة ومعرفة الاختلافات بالأسعار والانخفاض والارتفاع المتكرر.

سعر الذهب في السعودية

يمكنكم الآن التعرف علي الأسعار خلال الأيام السابقة، ومعرفة سعر الذهب في السعودية بكل سهولة من عيار 24 وحتي ذهب عيار 12، والذي يوضح لنا أنه كان أقصي ارتفاع له بنهاية الأسبوع الماضي يوم الخميس حيث وصل ذهب عيار 24 إلي 235.11 ريال سعودي، ولكنه لم يتخطى الارتفاع الذي حدث يوم 1 سبتمبر من الشهر الجاري حيث كان يفوقه باثنين ريال.

المقارنة السابقة توضح لنا أن أيام منتصف الأسبوع تكون هي الأسعار الأقل، وذلك لقلة الطلب علي المعدن الأصفر والنفيس، وهو ما يمكنكم الاعتماد عليه في الشراء، وأكدت محلات الذهب أن اسعار الذهب الآن ستظل متغيرة حسب السوق العالمية، لهذا نقوم بدورنا بالعمل علي تقديم أخر المستجدات والتحديثات في الأسعار من خلال الجداول السابقة التي أرفقناها إليكم بين أيديكم.