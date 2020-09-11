نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول الحصص الأسبوعي للمرحلة المتوسطة 1442 للأسبوع الثالث على عين دروس التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم جدول الحصص الأسبوعي للمرحلة المتوسطة ، حيث قامت وزارة التعليم السعودية بنشر صور لـ جدول الأسبوع الثالث من الدروس المباشرة على مجموعة عين التعليمية للمرحلة المتوسطة والابتدائية والثانوية، وذلك قبل فجر يوم الأحد، وسنقوم ومن خلال هذا التقرير بوضع جدول الدروس اليومية للمرحلة المتوسطة للأسبوع الثالث بالتعليم عن بعد، بالإضافة إلى جدول الحصص الدراسية للمرحلة الثانوية والابتدائية ، وتردد عين دروس التعليمية على عربسات 2020.

التعليم عن بعد على منصة مدرستي

تستمر منصة مدرستي بتقديم خدماتها لملايين الطلاب والطالبات ولمختلف الأعمار والمراحل الدراسية بالإضافة لوجود مئات الآلاف من المعلمين والمعلمات ممن يقدمون الدروس الافتراضية من خلال موقع منصة مدرستي الالكترونية التعليمية، ويمكنكم الإطلاع على كيفية الدخول للدرس الافتراضي والتعرف على تفاصيل طريقة تسجيل الدخول ومتابعة الدروس الافتراضية، يشار إلى وجود صعوبات لدى شريحة واسعة من الطلبة تواجههم أثناء الدخول في المنصة.

إحصاءات جديدة بخصوص منصة مدرستي الإلكترونية

نشرت وزارة التعليم بواسطة حسابها على موقع تويتر آخر إحصائيات الوزارة فيما يخص عدد المستفيدين المسجلين في المنصة التعليمية مدرستي، في حين قد وصل عدد الواجبات المنشأة منها للطلاب لأكثر من 225 ألف واجب في الأسبوع الأول، ليرتفع إلى حوالي 700 ألف واجب بحلول يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني، وفيما يلي جميع إحصائيات المنصة ليوم الثلاثاء الموافق ليوم 20 محرم 1442:

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عدد المعلمين والمعلمات وصل لأكثر من 411 ألف معلم أو معلمة

عدد قادة المدارس في الأسبوع الأول وصل لأزيد من 20 ألف قائد مدرسة وفي يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني وصل إلى حوالي 21000 قائد مدرسة

بلغ عدد الدروس الافتراضية المتزامنة حوالي 36 ألف درس في الأسبوع الأول لـ يصل لأكثر من مليون و300 ألف درس افتراضي

بلغ عدد الطلبة ثلاثة مليون طالب وطالبة من الأسبوع الأول من الدراسة عن بعد، ليصل لأكثر من أربعة مليون و200 ألف طالب يوم 20 محرم الموافق اليوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني

بلغ عدد زوار المنصة التعليمية في الاسبوع الاول 25 مليون شخص، ليصل في الأسبوع الثاني من يوم الثلاثاء إلى حوالي 41 مليون، وهنا نوضح أن هذا العدد لزوار الموقع وليس لكل شخص على حدى، وإنما غالبية الزيارات مكررة

العدد الإجمالي لجميع الطلبة بلغ خمسة ملايين شخص

العدد الإجمالي للمعلمات والمعلمين بلغ أكثر من 420 ألف معلم ومعلمة

العدد الكامل لقادة المدارس في منصة مدرستي وصل لأكثر من 21 ألف قائد مدرسة.

جدول الحصص الأسبوعي للمرحلة المتوسطة من التعليم عن بعد وباقي المراحل

أصبح بإمكان زوارنا الطلبة والمعلمين والمعلمات وقادة المدارس الإطلاع على جدول الحصص الأسبوعي للمرحلتين الابتدائية والثانوية لجميع المستويات عبر مقال “جدول الحصص الدراسية الثانوية والابتدائية“، وعلى الجهة الثانية نشرت الوزارة جدول الأسبوع الثالث من المرحلة الإعدادية ولـ باقي المراحل سواء كانت الابتدائية أو الثانوية المستويات الأولى والثالثة والخامسة والتحفيظ والعام الاختياريين، والآن يمكنكم تصفح الجداول من خلال الصور التالية، وننوه إلى أن الجداول لن تكون متاحة قبل الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من يوم الأحد الموافق ليوم 13 سبتمبر 2020، ولمن لم يجد الجداول، فيستطيع الإطلاع عليها قبل فجر يوم الأحد.

تردد عين التعليمية على الأقمار المتاحة

تردد: 12437

معدل الترميز: 27500

الاتجاه: عمودي

معدل التصحيح: 5/6

القمر: عرب سات.

رابط مدرستي الالكترونية وكيفية الدخول للدروس الافتراضية

يمكن معرفة خطوات ورابط الروضة الافتراضية عبر مقال “رابط الروضة الافتراضية لرياض الأطفال“، وعلى صعيد منفصل وفرت وزارة التعليم العديد من الطرق لتسجيل الدخول بحساب خاص لكل طالب في منصة مدرستي، ومن بينها تطبيق توكلنا والدخول عبر نظام نور وعن طريق مايكروسوفت تيمز، ويمكن الدخول لمنصة مدرستي عبر التقرير المفصل “مدرستي الالكترونية وجميع التفاصيل المتعلقة بها”، يمكن لمن يود أن يستفسر عن أي شيء أن يترك سؤاله أسفل المقال، ونحن سنرد بخلال مدة قصيرة.