بلادي – الرياض: نفت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الجمعة)، إمكانية تسديد قيمة المخالفات بالتقسيط. وأوضحت الإدارة أنه يمكن سداد قيمة المخالفات كل على حدة، وذلك في حال تعددها.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر “المرور” ينفي إمكانية تسديد قيمة المخالفات بالتقسيط.. ويوضح الطريقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.