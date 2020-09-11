“الشورى” يطالب التأمينات الاجتماعية بدراسة تيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي

بلادي – الرياض: يناقش مجلس الشورى الثلاثاء المقبل في جلساته العادية عن بعد، مطالبات وتوصيات اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1440-1441هـ.
وأوضح جدول المناقشات أن اللجنة المالية طالبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة بدائل مختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي.
واستندت اللجنة بعد دراسة التقرير السنوي للمؤسسة على أن الموظف في القطاع الخاص بعد تقاعده يفقد ميزة التأمين الصحي له ولأفراد عائلته، ما يرفع التكلفة ويصعب عليه الوصول للرعاية الصحية، وهو ما يُعد من أكبر ما يثقل كاهل المتقاعد.
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