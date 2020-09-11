دوت الخليج – ماجد السبع – القطيف
استهدفت حملة نظمتها جمعية القطيف الخيرية 300 طالب وطالبة لفحص نظرهم، ، حرصًا من الجمعية على متابعة صحة مستفيديها تزامنًا مع بداية العام الدراسي 1442هـ.
وشمل الفحص، الذي استمر شهرًا كاملًا، طلابًا وطالبات من جميع المراحل الدراسية؛ الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية، وما بعد الثانوية، ونتج عنه اكتشاف حالات كثيرة ما بين احتياج لنظارة طبية، وتحويل لمستشفى تخصصي للمتابعة والعلاج، بتعاون مع مجمع السيف للعيون.
وتهدف المبادرة إلى اكتشاف مشاكل العين وتصحيح البصر للمستفيدين الأيتام في مراحل مبكرة، ومعرفة مواضع الخلل وعلاجها تجنبًا للمضاعفات التي تؤثر على تحصيلهم الدراسي، إلى جانب تعزيز التثقيف الصحي حول فحص العين والاهتمام بها بشكل عام.
جاء ذلك بالتعاون مع؛ مستشفى الزهراء العام، ومركز الامتياز الطبي، وبيت الإبصار، ومركز “سن بوكس”.
وثمّنت لجنة كافل اليتيم جهود الخيّرين أصحاب الأيادي البيضاء من الجهات المشارِكة، وأشادت بعطائهم وتعاونهم المتميز في تسهيل فحص النظر وعمل النظارات الطبية لأبناء اللجنة ومتابعة علاجهم بخصومات خاصة، وذلك ضمن الشراكة المجتمعية بين خيرية القطيف ومراكز النظارات والجهات الصحية.
يشار إلى أن الوحدة الصحية بلجنة كافل اليتيم تهدف وبجهود منظمة إلى تقديم خدمات عالية الجودة عبر متابعة صحة المستفيدين وسلامتهم وتلقيهم للعلاج المناسب، وتأمين مستلزماتهم من خلال التنسيق مع الصيدليات والمستشفيات والمراكز المتخصصة
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ” تزامنًا مع بداية العام الدراسي.. خيرية القطيف تخضع 300 طالب وطالبة لفحص النظر “ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.