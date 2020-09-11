” تزامنًا مع بداية العام الدراسي.. خيرية القطيف تخضع 300 طالب وطالبة لفحص النظر “

دوت الخليج – ماجد السبع – القطيف

استهدفت حملة نظمتها جمعية القطيف الخيرية 300 طالب وطالبة لفحص نظرهم، ، حرصًا من الجمعية على متابعة صحة مستفيديها تزامنًا مع بداية العام الدراسي 1442هـ.

وشمل الفحص، الذي استمر شهرًا كاملًا، طلابًا وطالبات من جميع المراحل الدراسية؛ الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية، وما بعد الثانوية، ونتج عنه اكتشاف حالات كثيرة ما بين احتياج لنظارة طبية، وتحويل لمستشفى تخصصي للمتابعة والعلاج، بتعاون مع مجمع السيف للعيون.

وتهدف المبادرة إلى اكتشاف مشاكل العين وتصحيح البصر للمستفيدين الأيتام في مراحل مبكرة، ومعرفة مواضع الخلل وعلاجها تجنبًا للمضاعفات التي تؤثر على تحصيلهم الدراسي، إلى جانب تعزيز التثقيف الصحي حول فحص العين والاهتمام بها بشكل عام.

Advertisements

جاء ذلك بالتعاون مع؛ مستشفى الزهراء العام، ومركز الامتياز الطبي، وبيت الإبصار، ومركز “سن بوكس”.

وثمّنت لجنة كافل اليتيم جهود الخيّرين أصحاب الأيادي البيضاء من الجهات المشارِكة، وأشادت بعطائهم وتعاونهم المتميز في تسهيل فحص النظر وعمل النظارات الطبية لأبناء اللجنة ومتابعة علاجهم بخصومات خاصة، وذلك ضمن الشراكة المجتمعية بين خيرية القطيف ومراكز النظارات والجهات الصحية.

يشار إلى أن الوحدة الصحية بلجنة كافل اليتيم تهدف وبجهود منظمة إلى تقديم خدمات عالية الجودة عبر متابعة صحة المستفيدين وسلامتهم وتلقيهم للعلاج المناسب، وتأمين مستلزماتهم من خلال التنسيق مع الصيدليات والمستشفيات والمراكز المتخصصة