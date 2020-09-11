” تقنية القطيف” تستعرض جاهزية العام الدراسي. وتُكرم مدربيها المتميزين “

دوت الخليج – ماجد السبع – القطيف

تفقد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في المنطقة الشرقية محمد السلوم الكلية التقنية في محافظة القطيف، أمس الأربعاء، بمعية نائبه بدر الشعيبي.

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واطلع السلوم على أبرز الاستعدادات والتجهيزات التي قامت بها الكلية لبداية التدريب، كما اطلع على التدابير الوقائية والاحترازية في ظل استمرار جائحة كورونا، قبل أن يتفقد عدداً من المشاريع التي تقوم بها الكلية ضمن خططها للعام التدريبي الحالي لتطوير البيئة التدريبية. وعقب الجولة اجتمع السلوم مع عميد الكلية المهندس أحمد الغامدي لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بخدمات التدريب والمتدربين وغيرها.

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من جهة أخرى؛ استعرض مجلس إدارة الكلية ـ أمس الأربعاء أيضاً ـ آليات العمل وبرامج التدريب في العام الماضي، ووقف على جاهزية الكلية للتدريب في العام الحالي. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الكلية أمس (الأربعاء) برئاسة عميدها المهندس أحمد الغامدي، بحضور جميع أعضاء المجلس.

وتناول الاجتماع عدة نقاط، من أبرزها تقييم العمل والتدريب في العام الماضي، والوقوف على جاهزية الكلية للتدريب في العام الحالي، وتذليل جميع المعوقات التي قد تواجه العملية التدريبية. ومناقشة وضع الخطة الاستراتيجية للكلية للعام الحالي، وتقييم نسبة الإنجاز للعام الماضي، وكذلك الاحتياجات الخاصة بالأقسام التدريبية والإدارية والفنية والمشاريع المقترحة، والعمل على وضع التوصيات اللازمة والأولويات لتنفيذها، بما يسهم في استمرار ارتقاء وتميز الكلية.

تكريم المتميزين من ناحية أخرى، كرّم عميد الكلية المهندس أحمد الغامدي 6 مدربين، أظهروا تميزاً خلال العام التدريبي الماضي. حضر الحفل وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام التدريبية.

وتأتي هذه الخطوة التي اعتادت عليها العمادة مع نهاية كل عام تدريبي، في إطار حرصها على تحفيز المدربين المتميزين وتشجيعهم على مواصلة جهودهم وأدائهم التدريبي.

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