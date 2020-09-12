نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكني وتسليم الفلل الجاهزة لشهر أغسطس في 23 مشروع في مختلف مناطق المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد مشروع سكني من أهم المشاريع التي يبحث عنها المواطن السعودي في المملكة العربية السعودية، حيث يستمر البرنامج في توزيع وتسليم الفلل التي اكتملت وأصبحت جاهزة، ويعد هذه الفلل تابعة لإشراف وزارة الإسكان في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق في المملكة العربية السعودية، فمن خلال هذا المقال نعرض تفاصيل عن تسليم هذا المشروع وما تم إنجازه خلال فترة أغسطس حيث يتم تسليم حوالي 23 مشروعاً في 12 منطقة مختلفة، إذا تمت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

تفاصيل تسليم فلل سكني :

من الجدير بالذكر أن برنامج سكني قد أوضح في بيان له عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث تم تسليم الشهر الماضي “أغسطس” عدد من الفلل الجاهزة من ضمن مشاريع البرنامج للمراحل الحالية، ومن خلال هذا المقال نعرض المناطق التي سيتم تسليمها ومنها:

منطقة الرياض (الدوادمي وشقراء والزلفي والمجمعة).

مشروع إسكان الخرمة في مكة المكرمة

مشاريع إسكان (بريدة، عنيزة، المذنب، عيون الجواء، البدائع) في القصيم

بالإضافة إلى مشروعين في المنطقة الشرقية (إسكان حفر الباطن، إسكان الأحساء) ومشروع الضاحية في جازان

مشاريع إسكان (رفحاء طريف) في الحدود الشمالية

مشروع إسكان العلا في منطقة المدينة المنورة

مشروع إسكان حائل في منطقة حائل

مشروعين في منطقة تبوك (إسكان تبوك، إسكان تيماء)

مشروعين في منطقة الجوف (إسكان سكاكا، القريات)

مشروع إسكان نجران في منطقة نجران وأخيراً مشروع المخواة في منطقة الباحة

مشاريع الوحدات السكنية الجاهزة:

وصل عدد مشاريع وزارة الإسكان في مختلف محافظات ومناطق المملكة العربية السعودية 42 مشروعاً، حيث تم توفير حوالي 14 ألف وحدة سكنية من نوع “فيلا” حيث تصل مساحة الفيلا الواحدة إلى حوالي 500 متر مربع، وتتميز بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع علاوة على تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر موقع وزارة الإسكان.

مستهدفات برنامج سكني:

وفي وقت سابق أعلن برنامج سكني عن كافة الأهداف التي يسعى إليها في هذا العام 2020، حيث قام بضخ حوالي 100 ألف وحدة سكنية جديدة على أعلى تقنية مجهزة مع التعاون مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال سعودي، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم بما يرفع من نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً المستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.