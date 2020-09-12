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عمر شويل - جدة يعد اليوم الوطني السعودي 90 من المناسبات الجلية في تاريخ المملكة وهو من أبرز الأعياد التي تشهدها المملكة ويحتفل بها كل طوائف الشعب، نجد الكثير من الخصومات والتخفيضات باليوم الوطني احتفالًا وابتهاجًا به، وهو الذكرى الرسمية لتسمية المملكة باسم المملكة العربية السعودية بعد تغير اسمها من مملكة نجد والحجاز وملحقاتها.

موعد اليوم الوطني السعودي 90

يعتبر شهر سبتمبر هو شهر الأعياد يوم 23 سبتمبر يتم الاحتفال بيوم توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود الذي حارب طوال 30 عامًا لتوحيد المملكة واستعادة ملك الآباء، في هذا اليوم صدر القرار رقم 2716 لعام 1932م لتحويل اسم الدولة من مملكة نجد والحجاز وملحقاتها للمملكة العربية السعودية، وتم تحويل اليوم لإجازة رسمية في عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز ويوم وطنيًا للاحتفال عام 2005م، وفي عام 2009م تم افتتاح جامعة الملك عبدالله للتقنية، وعام 2014م تم تدشين أول سارية علم بالعلم في جدة.

كم يوم أجازة اليوم الوطني 90

وهذا العام يوافق اليوم الوطني 90 يوم الأربعاء 2 سبتمير والإجازة للقطاع العام يومين الأربعاء والخميس والقطاع الخاص يوم الأربعاء، يوم في اليوم الوطني العديد والعديد من العروض والتخفيضات على السلع والخدمات والمطاعم والفنادق وكل شيء وعادة ما تصل التخفيضات من 80-90% ابتهاجًا باليوم الوطني للمملكة يوم الاستقلال، وشعار اليوم الوطني لهذا العام أيضًا هو همة حتى القمة وهو نفس شعار العام الماضي أيضًا كان همة حتى القمة.