نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة تواصل الديوان الملكي لتقديم طلبات مساعدة مالية أو شكاوى خاصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوابة التواصل مع الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية من أهم الأمور البحثية لقطاع كبير من المواطنين السعوديين والوافدين الذين يعملون داخل المملكة، حيث يبحث قطاع كبير من المواطنين عن طريقة التواصل مع الديوان الملكي من أجل طلب الحصول علي مساعدات شخصية مختلفة تخص كل فرد علي حده، وقد تم توفير بوابة الديوان الملكي الإلكترونية “تواصل” من أجل قيام المواطنين بإرسال طلبات شخصية لهم إلكترونياً، ويوفر الديوان الملكي التقديم الإلكتروني عبر بوابة تواصل أو من خلال البريد السريع الخاص المخصص لجميع طلبات الديوان الملكي أيضاً التي تهم مواطني المملكة العربية السعودية، وتهدف منصة تواصل الي سرعة التواصل بين المواطنين ومسئولي الديوان الملكي من أجل المساعدات أو إرشاد المسئولين الي أي تقصير يتم من أي جهة داخل المملكة.

طريقة تواصل المواطنين مع الديوان الملكي هاتفياً لمتابعة الطلبات المقدمة

يوفر الديوان الملكي السعودي أرقام هاتفية تساعد المواطنين علي التواصل مع المسئولين داخل الديوان الملكي السعودي لمتابعة الطلبات التي تم تقديمها منذ فترة، أو للاستفسار عن خدمات أخري تخص التعامل مع الديوان الملكي:

التواصل هاتفياً مع الديوان الملكي من داخل المملكة: 8004000000.

التواصل هاتفياً مع الديوان الملكي من خارج المملكة: 920030003.

بوابة تواصل الإلكترونية التابعة للديوان الملكي لخدمات المواطنين

دشنت الإدارة الإلكترونية للديوان الملكي منصة إلكترونية من أجل سرعة تواصل المواطنين وتقديم الطلبات الخاصة بهم إلكترونياً عبر الديوان الملكي السعودي، ويتم الدخول علي الموقع التالي تواصل، ومنها يقدم كل شخص الشكوي الخاصة به أو الخدمة التي يريد الحصول عليها، أو من أجل الاستفسار عن أي خدمات مدنية تخص التعامل مع الديوان الملكي.

طلبات وشكاوى ومساعدات يمكن التقديم لها عبر بوابة الديوان الملكي

طلبات مساعدة من الديوان الملكي يمكن لجميع المواطنين التقدم لها إلكترونياً أو من خلال بريد الديوان الملكي أو الاتصال هاتفياً، ومن هذه الخدمات والطلبات: