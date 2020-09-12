نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول عل تمويل الأسرة أو تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الأسرة أو تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية،يقدم بنك التنمية الاجتماعية السعودي العديد من التمويلات الميسرة ويقدم الكثير من الخدمات المختلفة للمواطنين ممن هم أصحاب الدخل المنخفض وذلك من اجل المعاونة والمساعدة لهم في توفير احتياجاتهم الأساسية اللازمة وتحمل أعباء الحياة حيث يقوم البنك بتقديم تمويلات بدون فائدة للمنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الخاصة من اجل توفير مصدر دخل ثابت لهم وسنذكر في هذا المقال شروط وكيفية الحصول علي تمويل الأسرة وتمويل الزواج المقدم من بنك التنمية الاجتماعية. شروط الحصول علي تمويل الاسرة من بنك التنمية لا يزيد نصيب الفرد من إجمالي دخل الاسرة علي مبلغ ألفين ريال سعودي.

يعتبر الابن من ضمن أفراد الاسرة ما لم يتجاوز عمر الرابعة والعشرون عاماً ما لم يكن متزوجا أو موظفاً والابنة ما لم تكن متزوجة أو موظفة.

للأرملة المعيلة لطفل والمطلقة الحق في طلب الحصول علي القرض دون اعتبار العمر.لا يزيد عمر مقدم طلب الحصول علي قرض الاسرة علي سبعون عاما ولا يزيد عمر الكفيل عن خمسة وخمسون عاماً.

يجب إثبات المرأة المهجورة بصك شرعي وفي حالة غيابه يتم تقديم شهادة معتمدة من البنك موقعة من شخصين من ذوي العصبة.

المرأة المهجورة لا يقل عمرها عن ثلاثون عاماً ولا يقل عمر اصغر أبنائها عن سنة واحدة بالتاريخ الهجري.

يجب إرسال اصل صك الإعالة مع المستندات المطلوبة. التقديم الإلكتروني لتمويل الاسرة الدخول علي الموقع الإلكتروني للبنك ثم انتقل لصفحة التقديم ثم اختار قرض الأسرة.

أدخل رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

الاطلاع علي المستندات المطلوبة للحصول علي تمويل الاسرة.

قم بإدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

قم بالضغط علي تقديم الطلب.

يحدد البنك موعد إرسال المستندات المطلوبة عبر البريد السعودي. شروط التقديم علي تمويل الزواج من بنك التنمية أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية احدي دول مجلس التعاون الخليجي ومن غير ذلك يتوجب الحصول علي موافقة إتمام الزواج من الجهة المختصة لذلك.

لا يزيد الدخل الشهري لمقدم الطلب عن عشرة آلاف ريال ولا يزيد عمره عن سبعون عاماً ولا يزيد عمر الكفيل عن خمسة وخمسون عاماً.

يكون الزواج للمرة الأولي مع استثناء من توفيت زوجته الوحيدة.

تقديم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة ولا يكون مضي علي تاريخه أكثر من سنتين هجرياً.

من الممكن أن يجمع العميل بين تمويل الزواج وتمويل نفاذ. شروط حصول موظف الحكومي والخاص على تمويل الزواج صورة الهوية الوطنية سارية المفعول للمتقدم بالطلب.

صورة السجل الأسري مضافة فيه الزوجة.

صورة عقد النكاح كامل.

نموذج تسليم البريد متواجد عليه اسم وتوقيع العميل وإسم وتوقيع وختم موظف البريد.

بالنسبة للموظف الحكومي اصل نموذج رقم104 وبالنسبة لموظف القطاع الخاص اصل نموذج رقم 105والمعبأ إلكترونياً ومطبوع من حساب المتقدم في بوابة التقديم الإلكتروني للبنك وعليه جميع التواقيع اللازمة ومختوم من جهة عمل الموظف.

اصل كشف حساب بالراتب لآخر ثلاث شهور السابقة لتاريخ اعتماد النموذج الرقمي.

اصل رقم حساب الآيبان البنكي على الأوراق الرسمية للبنك وعليه ختم البنك.

إذا كان الزواج للمرة الثانية بسبب وفاة الزوجة الأولي يتطلب تقديم صورة شهادة وفاة الزوجة وصورة كارت العائلة المضاف إليه الزوجة المنوفية. التقديم الإلكتروني لتمويل الزواج الدخول علي الموقع الإلكتروني للبنك واختيار تمويل الزواج.

قم بتسجيل تاريخ الميلاد ورقم الهوية.

قم بالإطلاع علي المستندات المطلوبة للحصول علي التمويل.

قم بإدخال البيانات والمعلومات المطلوبة.

يحدد البنك موعد لإرسال الأوراق المطلوبة عبر البريد.

بعد معالجة البيانات والموافقة علي الطلب يتم تحويل المبلغ لحساب المواطن البنكي.

يتم سداد التمويل علي أقساط شهرية.

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