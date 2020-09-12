نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني 90 لسنة 1442 أقوى التخفيضات وافضل الخصومات بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتزامن مع قرب اليوم الوطني السعودي 90 لسنة 1442 اصدرت العديد من المتاجر والمحلات والمستوصفات الطبية والفنادق وغيرها، عروض اليوم الوطني السعودي عن طريق تقديم خصومات حصرية رائعة لكافة العملاء من المواطنين والمقيمين خلال فترة العيد الوطني، حيث يكون العيد الوطني السعودي الموافق 23 سبتمبر 2020 وهو يوم تحتفل به السعودية كعيد وطني لها، ونستعرض جانب من هذه العروض التيتم تقديمها ونتابع معكم عن كافة العروض المقدمة خلال تلك الفترة.

عروض اليوم الوطني 1442

اعلن مركز الصفوة للأسنان عروض مميزة حيث اصبح كشف الأسنان والاستشارة مجاناً مع تقديم عروض حصرية على عمليات الأسنان كما هو موضح.

كمات قدمت فنادق الشارقة عروض مميزة في اليوم الوطني السعودي واليكم ابرز هذه العروض المقدمة.

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عروض اليوم الوطني 1442 الطبية

كما اعلنت معامل البرج عن عروض قوية بمناسبة العيد الوطني السعودي حيث قدمت معامل البرج عرض 10 تحاليل طبية بمبلغ 90 ريال، وتقديم فحص فيتامين د وفيتامين ب12 مجاناً مع برنامج صحتي الماسي، ويمكنكم الإستعلام عن العروض عبر الرقم ٩٢٠٠٠٤٤٢٢ للتعرف على عروض معامل مختبرات البرج الطبية.

كما قدمت معامل مختبرات الفارابي الطبية عروض مميزة بالتزامن مع اليوم الوطني 1442 رقم 90 على مختلف الخدمات التحليلة التي تقدمها، وذلك بمختلف فروع المملكة العربية السعودية، حتى 30 سبتمبر 2020.

وهناك العديد من العروض الأخرى التي تقدمها معظم الشركات في اليوم الوطني ونتابع معكم هذه العروض.