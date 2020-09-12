نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلفة| تمويل سريع دون حاجة لتحويل الراتب في المقال التالي
عمر شويل - جدة خطوات التسجيل للحصول على تمويل سريع بدون تحويل الراتب لدى منصة سلفة حيث تعتبر منصة سلفة هي أول منصة سعودية معلنة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودية حيث تقدم منصة سلفة تمويل شخصي سريع ويتم الحصول على الموافقة الفورية وتقدم منصة سلفة التمويل الشخصي السريع بشكل ومنظومة جديدة تعتمد على التقنيات المالية الحديثة وذلك للارتقاء بمستوى التعاملات البنكية والتمويل الشخصي وذلك لتلبية احتياجات العملاء المختلفة
شروط التسجيل فى منصة سلفة
لقد وضعت منصة سلفة أحكام وشروط محدده لكي يستطيع المتقدم من التسجيل في منصة سلفة لكي يستطيع الحصول على تمويل شخصي سريع بلا تحويل الراتب لدى منصة سلفة والشروط هي كما يلي
- يشترط أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية
- يشترط أن يكون المواطن السعودي المتقدم عمره لا يقل عن 18عام
- يشترط أن يكون المواطن السعودي مقيم داخل السعودية
- يشترط أن يكون المواطن السعودي المتقدم للحصول على التمويل قد قضي فترة عمل لا تقل عن 6أشهر
خطوات التسجيل في سلفة
وضعت سلفة طريقة للتسجيل فى المنصة من خلال خطوات بسيطة وهي كما يلي
- يقوم المتقدم للحصول على التمويل لدى منصة سلفة الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة سلفة
- يتم إختيار أيقونة تمويل وسوف تظهر صفحة أخرى يتم إستكمال جميع البيانات المطلوبة
- ثم سوف تصل رسالة تأكيد من المنصة بنجاح الإشتراك
- ثم يتم كتابة مبلغ التمويل المطلوب وتحديد طريقة السداد
مزايا التمويل الشخصي لدي منصة سلفة
- يتميز التمويل الشخصي لدي منصة سلفة بأنه تمويل مطابق لحكام الشريعة الإسلامية
- يتميز التمويل الشخصي لدي منصة سلفة بأنه تمويل سريع ويتم الحصول على الموافقة الفورية
- يتميز التمويل الشخصي لدي منصة سلفة بأنه تمويل دون الحاجه لتحويل الراتب
- يتميز هذا التمويل بفترات سداد ميسرة وسهلة ومرنة
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