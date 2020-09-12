نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلفة| تمويل سريع دون حاجة لتحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التسجيل للحصول على تمويل سريع بدون تحويل الراتب لدى منصة سلفة حيث تعتبر منصة سلفة هي أول منصة سعودية معلنة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودية حيث تقدم منصة سلفة تمويل شخصي سريع ويتم الحصول على الموافقة الفورية وتقدم منصة سلفة التمويل الشخصي السريع بشكل ومنظومة جديدة تعتمد على التقنيات المالية الحديثة وذلك للارتقاء بمستوى التعاملات البنكية والتمويل الشخصي وذلك لتلبية احتياجات العملاء المختلفة

شروط التسجيل فى منصة سلفة

لقد وضعت منصة سلفة أحكام وشروط محدده لكي يستطيع المتقدم من التسجيل في منصة سلفة لكي يستطيع الحصول على تمويل شخصي سريع بلا تحويل الراتب لدى منصة سلفة والشروط هي كما يلي

يشترط أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية يشترط أن يكون المواطن السعودي المتقدم عمره لا يقل عن 18عام يشترط أن يكون المواطن السعودي مقيم داخل السعودية يشترط أن يكون المواطن السعودي المتقدم للحصول على التمويل قد قضي فترة عمل لا تقل عن 6أشهر

خطوات التسجيل في سلفة

وضعت سلفة طريقة للتسجيل فى المنصة من خلال خطوات بسيطة وهي كما يلي

يقوم المتقدم للحصول على التمويل لدى منصة سلفة الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة سلفة

يتم إختيار أيقونة تمويل وسوف تظهر صفحة أخرى يتم إستكمال جميع البيانات المطلوبة

ثم سوف تصل رسالة تأكيد من المنصة بنجاح الإشتراك

ثم يتم كتابة مبلغ التمويل المطلوب وتحديد طريقة السداد

مزايا التمويل الشخصي لدي منصة سلفة