نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل قصير الأجل من مصرف الراجحي يصل إلى أربعين مليون ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل قصير الأجل ، يقدم بنك الراجحي العديد من التمويلات المصرفية وفق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية وقد قدمنا لكم التمويل الشخصي واليوم نتحدث عن تمويل آخر يقدمه مصرف الراجحي وهو التمويل قصير الأجل حيث جاء الهدف منه المساعدة في تلبية الاحتياجات والمتطلبات المالية والتمويلية المالية ومتطلبات تمويل إدارة النقد والعديد من المتطلبات الأخرى للتمويل قصير الأجل حيث يمتاز هذا التمويل بالحصول الفوري والسريع على المال دون الانتظار طويلاً وسهولة إجراءات الحصول عليه حيث يتم التحويل المباشر للأمول إلى حسابك الخاص.

أنواع التمويل قصير الأجل من مصرف الراجحي

تمويل العقود للمنشأت المضمونة.

الهدف من التمويل

سداد جميع المدفوعات والحماية من تأخير المدفوعات أو التأخيرات التي تطرأ على المشروع.

استلام المستحقات المالية من التمويل بسرعة وفي الوقت المناسب.

كما يمتاز بالخبرة الكاملة والبعيدة في القدرة على تمويل الدين الخاصة بالعقود.

يساعد ويسهم بشكل كبير في نمو أعمالك حيث يساعدك في سداد المستحقات للموردين ويمكن من دفع رواتب الموظفين أو البدء في مشروعات جديدة.

يساعد المصرف في رسم خطة تمويلك بناءً على احتياجاتك العملية.

يصل حد تسهيلات التمويل إلى مبلغ أربعين مليون ريال.

تمويلات مخصصة تلائم طبيعة كل شركة حيث لكل شركة احتياجاتها التمويلية الخاصة عن غيرها.

شروط الحصول على تمويل العقود

لابد من امتلاك سجل تجاري وترخيص للنشاط من الجهات المختصة.

وجود القوائم المالية الدقيقة للشركة.

امتلاك الشركة سجل نظيف لدي شركة بيان للمعلومات الائتمانية.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل العقود قصير الأجل

نسخة سارية الصلاحية من السجل التجاري.

صورة من الترخيص الصناعي.

صورة الهوية الوطنية سارية المفعول.

صورة الإقامة لصاحب المؤسسة الفردية.

صورة الهوية الوطنية أو صورة الإقامة لجميع الشركاء في حالة الشركة.

تقديم قوائم مالية مدققة لآخر ثلاث سنوات من العمل.

عقد تأسيس الشركة.

صورة من شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

صورة من شهادة نطاقات مكتب العمل سارية المفعول.

صورة من شهادة مصلحة الزكاة سارية المفعول.

تقديم بر وفيل ونبذة متكاملة عن المنشأ.

يتم إرفاق جميع المستندات وإرسالها من خلال الإيميل عبر البريد الإلكتروني للمصرف.

تمويل الفواتير قصير الأجل

حيث يمكن تمويل الفواتير من سداد قيمة الفواتير النقدية غير المدفوعة فيتوجب عليك تقديم فواتيرك غير المدفوعة للمصرف للحصول على تمويل سريع يمتاز بسهولة إجراءات الحصول عليه والشفافية في التعامل والصراحة من جانب المصرف وللمزيد من المعلومات يمكنك الدخول على الموقع الإلكتروني للمصرف.