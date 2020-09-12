نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بلا كفيل بالتقسيط الميسر 36 شهر لدى اليسر للتمويل في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل شخصي بلا كفيل بالتقسيط الميسر لمدة 36 شهر من أهم الخدمات والمميزات التمويلية التي يقدمها شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية وتعتبر اليسر للتمويل من أهم الشركات التمويلية بالمملكة حيث توفر خدمات تمويلية عديدة ومتنوعة للمواطنين السعوديين ومنها ذلك التمويل حيث يتميز التمويل الشخصي بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية وتابع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة ويصل التمويل الشخصي إلى 200 ألف ريال سعودي وبفترة سداد مرنة ويمكن الآن لجميع المواطنين السعوديين الحصول على التمويل بأقساط ميسرة عن طريق رابط التقديم على التمويل الشخصي من اليسر للإجارة والتمويل في جميع مناطق وأنحاء المملكة العربية السعودية
مزايا الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية
- يتميز بأنه تمويل شخصي بلا كفيل
- يتميز بأنه تمويل شخصي يصل إلى 200.000 ريال بموافقة الكفيل ويصل إلى 100.000 ريال بلا موافقة الكفيل
- يتميز القرض الشخصي بأنه بهامش ربح منخفض
- يتميز بأنه تمويل شخصي بأقساط ميسرة تصل إلى ستة وثلاثون شهر
- يتميز بأنه تمويل شخصي مطابق مع أحكام الإسلام الشرعية
شروط الحصول على تمويل شخصي بلا كفيل لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية
- يشترط أن يكون العملاء مواطنين سعوديين الجنسية
- يشترط أن يكون المرتب الشهري بحد أدني 6000 ريال سعودي
- يشترط أن يكون سن العملاء من 21 سنة إلى 60 سنة وللمتقاعدين حتي سبعون سنة
- يشترط أن يكون مدة خدمة العمل على الأقل ستة أشهر
المستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل بالسعودية
- يجب توفير تعريف الراتب الشهري ويكون معترف بيه بالغرفة التجارية بالقطاع الخاص للحصول على القرض الشخصي من اليسر للتقسيط والتمويل
- عليك توفير صورة أثبات من الهوية الوطنية والعنوان الوطني
- يشترط توفير كشف حساب بنكي للعاملين بالقطاع الخاص
- يجب توفير نموذج استقطاع للمتقاعدين
طريقة التقديم على التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية
- قم بالدخول على الموقع الرسمى لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية
- بعد ذلك قم بالتقديم على طلب القرض الشخصي
- ثم عليك بعد ذلك تعبئة كافة البيانات المطلوبة لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية وبعد ذلك عليك حفظ وأرسال الطلب لدى الموقع الرسمي بالشركة
- سوف بعد ذلك يتم الموافقة بعد توافق الشروط والأحكام المطلوبة لدى شركة اليسر للتمويل في السعودية
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تمويل شخصي بلا كفيل بالتقسيط الميسر 36 شهر لدى اليسر للتمويل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.