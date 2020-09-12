نساء المكسيك يشعلن النار في مبنى حكومي

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أحمد جودة - القاهرة - حطمت نحو 25 امرأة ملثمة باب مبنى لجنة حقوقية حكومية وسط المكسيك، قبل أن يقتحمن المبنى ويشعلن حريقا بداخله، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وأضافت الوكالة، أن النساء غادرن المبنى ورشقن جدرانه الخارجية بزجاجات مولوتوف، احتجاجا على جرائم العنف والقتل التي تطال النساء.
واعتقلت الشرطة المكسكية، 13 امرأة، وقد أفرجت عنهن بعد ذلك، عقب موجة غضب اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن عاملتهن قوات الأمن بصورة خشنة للغاية.
وقد احتلت ناشطات المكاتب الرئيسية للجنة حقوق الإنسان الاتحادية في العاصمة مكسيكو سيتي، الأسبوع الماضي، للمطالبة بالقصاص للنساء اللائي قتلن في قضايا لم يتم حلها أو حتى التحقيق فيها بشكل ملائم.
وكانت بيانات رسمية، أشارت إلى أن قتل النساء بسبب جنسهن زاد 5.4 في المئة بين يناير ويوليو في المكسيك، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وفي يوليو الماضي وحده شهدت المكسيك مقتل 74 امرأة.
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