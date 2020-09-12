نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي.. أجوبة عن 70 سؤال شائع للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور.. الاسئلة الشائعة بمنصة مدرستي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث معظم الطلاب والمعلمين على العديد من الاسئلة الشائعة بمنصة مدرستي التي لا يجدون لها أجوبة عن منصة مدرستي الالكترونية، وخاصة في ظل الصعوبات التي واجهها غالبية الطلاب والمعلمين والمعلمات وقادة المدارس في أثناء تصفحهم داخل المنصة التعليمية الجديدة، ويمكن من خلال هذا التقرير التعرف على أكثر الأسئلة الشائعة لدى الطلبة والمعلمين وقادة المدارس، وقد وفرنا لكم حوالي 65 سؤال وجواب، وتعد من أبرز الاسئلة التي تم إرسالها والإجابة عليها من قبل الدعم الفني الموجود في المنصة.

الصعوبات والحلول والإحصائيات في منصة مدرستي

تقدم وزارة التعليم بشكل دوري إحصائيات حول المنصة التعليمية من بينها عدد الطلاب وعدد المعلمين وقادة المدارس والدروس الافتراضية المتزامنة وغيرها من الإحصائيات المهمة، حيث تجاوز عدد الطلبة في منصة مدرستي عتبة الخمس ملايين طالب وطالبة، فيما بلغ عدد قادة المدارس حوالي 21000 شخص، أما أعداد المعلمين فقد تجاوزت 420 ألف معلم ومعلمة، من جهة ثانية يوجد العديد من التحديات والصعوبات التي يواجهها المعلمون والطلبة، ولذلك وفرنا لكم أكثر من 60 سؤال وجواب والتي ستذكر خلال الفقرات التالية.

الاسئلة الشائعة بمنصة مدرستي والتي يطرحها قادة المدارس داخل منصة مدرستي مع أجوبتها

أول الاسئلة كان كيف يمكن لقائد المدرسة أن يقوم بإنشاء الجدول الدراسي، حيث تمت الإجابة عن هذا السؤال من قبل الدعم الفني، وقد أجاب الدعم أنه يمكن ذلك عن طريق تسجيل الدخول مباشره في المنصة عن طريق أيقونة جدول الفصول والمعلمين، وكما هو موضح داخل “دليل المستخدم” السؤال الثاني كان هو عدم إظهار المعلومات داخل مايكرو سوفت في حسابات قادة المدارس، وتمت الإجابة أنها متوفرة لدى القائد “للطلبة”، وفيما يلي جميع الاسئلة الشائعة بالنسبة لـ قادة المدارس وهي موضحة بالصورة، ويمكنكم التعرف علي الاسئلة الشائعة للمعلمين والطلبة من خلال الفقرات القادمة.

تعرف على الاسئلة الشائعة التي تخص المعلمين والمعلمات داخل منصة مدرستي

طرح أحد المعلمين في منصة المدرسة أحد الأسئلة وهي من أبرز الأسئلة التي يتم توجيهها لفريق الدعم الفني الموجود في المنصة، وهو ما الحل لتسجيل الدخول في المنصة ويتم الرد بأن كلمة السر ليست صحيحة، حيث أجاب فريق الدعم الفني بأنه يمكنه ذلك من خلال عمل استعادة بواسطة الدعم الفني في ذات إدارة التعليم التي يتبع لها

ومن أحد الاسئلة الشائعة الأخرى التي طرحها أحد المعلمين، وهي طلب معالجة وضع المعلمين والذين لديهم تكميل في نصاب الحصص في المدارس الابتدائية، حيث تم الإجابة بأن لدي قادة المدارس الإمكانية لذلك، ويمكن للمعلم التنسيق مع قائد المدرسة التي يتبع لها، بأن يقوم بتخصيص يوم واحد لكل مدرسة، وفيما يلي صورة موضحة أبرز الاسئلة الشائعة للمعلمين.

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تعرف على الاسئلة الشائعة بالنسبة للطلاب والطالبات

كان العدد الأكبر من الاستفسارات للطلبة بحكم أن عدد الطلبة أكبر بكثير من قادة المدارس والمعلمين، ومن أبرز الاسئلة الشائعة للطلبة، وهو أن المنصة لا تظهر فيها دروس المقررات، حيث أجاب الدعم الفني في المنصة، بأنه يتوجب على قائد المدرسة أن يقوم بإضافة الطالب بالفصل الدراسي، وفي أحد الاسئلة الأخرى والتي كثيرا ما تُسأل، وهي لم يتم إسناد جميع المواد للطلاب في المنصة، وكانت الإجابة هي جميع المواد متوفرة داخل المنصة، وإن لم تتوفر يمكن التواصل مع الدعم الفني بواسطة رفع تذكرة للمواد الغير متوفرة، وفي أحد أبرز الاسئلة الأخرى كانت عن عدم تحديد عدد معين للحصص في المنصة، حيث تمت الإجابة من قبل الدعم الفني لمنصة مدرستي بأن هناك تعميم بذلك ويتوجب على قادة المدارس أن يقوموا بتغيير الإعدادات الخاصة في المدرسة التي يشغلها وفق ما ذكر في التعميم، والإن إليكم من خلال صور بدقة عالية لباقي الاسئلة الشائعة بالنسبة للطلبة.