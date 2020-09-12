نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول الحصص الأسبوعي للمرحلة الثانوية 1442 كل المستويات الأسبوع الثالث.. رابط مدرستي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصص الدراسية الأسبوعي 1442 ، نشرت لكم وزارة التعليم السعودية جدول الحصص الأسبوعي للمرحلة الثانوية للتعليم عن بعد في جميع مناطق المملكة، حيث مضى على بدء العملية التعليمية للسنة الجديدة 1442 هجري أسبوعين كاملين، ومع بداية الأسبوع الثالث نشرت الوزارة على حساباتها الرسمية جدول الحصص الأسبوعي للمعلمين والطلبة، ولهذا وفرنا لكم جدول الحصص الدراسية عن بعد للمرحلة الثانوية وباقي المراحل.

نبذة عن أحداث العملية التعليمية في الأسبوعين المنصرمين

في أثناء الأسبوعين الدراسيين ظهرت العديد من المسائل والمشاكل في خضم العملية التعليمية عن بعد، ولعل من أبرزها هو توقف المنصة يوم الأحد وتعطل شريحة واسعة من الطلبة والمعلمين عن أداء وظائفهم والعديد من المشاكل الأخرى، من جهة ثانية وصل عدد الزيارات داخل المنصة الالكترونية التعليمية لأكثر من 41 مليون زيارة من مختلف مناطق المملكة، وبلغ عدد إجمالي الطلبة في المنصة إلى أكثر من خمسة ملايين طالبة وطالب وأكثر من 400 ألف معلم ومعلمة، وأكثر من 20 ألف قائد مدرسة، كما وصل عدد الدروس الافتراضية المتزامنة حوالي مليون وثلاثمائة ألف درس.

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تعرف على رابط منصة مدرستي التعليمية

يبحث بشكل يومي آلاف الطلبة عن منصة مدرستي ورابطها وبعض التفاصيل الأخرى، كما يبحث الطلبة عن الاسئلة الشائعة لمنصة مدرستي، ويمكنكم التعرف علي الاسئلة الشائعة والتي يقدر عددها ب 70 سؤال وجواب عبر مقال “الاسئلة الشائعة في منصة مدرستي“، كما يمكنكم التعرف على الكثير من التفاصيل حول منصة مدرستي من بينها الرابط وكيفية التسجيل عبر تقرير “المنصة التعليمية الجديدة مدرستي“، كما أنها تحتوي بعض التفاصيل الأخرى، يُشار إلى أن عدد الأسابيع المتبقية من أجل إعادة تقييم الدراسة عن بعد هو 5 أسابيع، ومن ثم يتم تحديد آلية التعليم لما تبقى من الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني.

جدول الأسبوع الثالث للمرحلة الثانوية للمستويات كافة

تقوم الوزارة وزارة التربية والتعليم السعودية بنشر الحصص الدراسية لكل أسبوع، بعد منتصف كل ليلة من يوم السبت ومع بدء يوم الأحد يتم نشر جداول المراحل التعليمية الثلاث، يُذكر أن التعليم عن بعد بدء العام الماضي مع بداية الأزمة الصحية في المملكة العربية السعودية، وذلك حفاظاً على صحة شاغلي الوظائف التعليمية والطلبة.

جدول الحصص الدراسية للمرحلتين الثانوية والمتوسطة

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة وفرت العديد من الطرق من أجل التسجيل في مدرستي الالكترونية السعودية، من خلال توكلنا التطبيق المتوفر على الأجهزة الذكية وعبر مايكروسوفت تيمز وغيرها، هذا ويمكن التعرف على “جدول المرحلة المتوسطة“، كما يمكن الإطلاع على جداول المرحلة الثانوية على النحو التالي، نذكر بأن الجداول سيتم توفيرها عند منتصف ليلة اليوم السبت وقبل بداية يوم الأحد.