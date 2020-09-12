نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر ١٤٤٢ ومن خلال منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة دون الدخول إلى منصة أبشر في حالة عدم امتلاك حساب على بوابة أبشر الإلكترونية. ويحرص المقيم في المملكة على مراجعة تاريخ صلاحية الإقامة منعا للتعرض للعقوبات التي تفرضها السلطات على من يحمل إقامة منتهية الصلاحية، والتي تصل إلى الترحيل نهائيا من المملكة. وفيما يلي نعرض عليكم خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة دون تسجيل حساب جديد عبر منصة أبشر.

استعلام صلاحية الإقامة برقم الإقامة أبشر

يمكن من خلال رقم الإقامة الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال بوابة أبشر الجوازات وذلك لمن يمتلك حساب مسجل مسبقا، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة ابشر

تسجيل الدخول

الضغط على خدمة الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقم الإقامة.

إدخال رقم الاقامة ورمز التحقق.

تظهر أمامك بيانات الاقامة، وموعد التجديد، رسوم تجديد الاقامة.

خدمة الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقم الاقامة

تقدم بوابة أبشر الخدمات الإلكترونية العديد من الاستعلامات للمواطن والمقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية. وتمثل خدمة الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقم الاقامة واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية خاصة للمقيمين من الوافدين. ونظرا لعدم امتلاك البعض حساب للدخول إلى أبشر، يبحث الكثير عن “كيفية التأكد من صلاحية الاقامة بدون أبشر”. وفيما يلي نعرض عليكم طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر وبدون إنشاء حساب جديد.

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كيفية التأكد من صلاحية الإقامة

يمكن التأكد من صلاحية الإقامة عن طريق الإقامة بطريقتين، الأولى من خلال بوابة أبشر والثانية من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. إذ توفر الخدمات الإلكترونية لبوابة أبشر العديد من الاستعلامات للمواطنين والمقيمين، منها استعلام صلاحية إقامة. ولكن الدخول إلى خدمات أبشر يحتاج إلى حساب مفعل باسم المستخدم عبر منافذ أبشر. لذلك نقدم لكم الطريقة الثانية للاستعلام عن صلاحية الإقامة دون الدخول إلى بوابة أبشر.

أبشر الجوازات السعودية تسجيل الدخول

للاستعلام عن الخدمات الإلكترونية من خلال أبشر يتطلب ذلك امتلاك حساب مع صلاحية تسجيل الدخول إلى أبشر الجوازات السعودية. ويتطلب تسجيل الدخول إلى أبشر امتلاك حساب مفعل من بوابة أبشر، ويتم تفعيل حساب أبشر من خلال زيارة أقرب فرع أبشر، ثم تقديم رقم الهوية أو جواز السفر ليتم التفعيل. وفي حالة عدم امتلاك حساب مفعل، يمكن استعلام صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر بإتباع الخطوات التالية.

خطوات استعلام صلاحية اقامة بدون أبشر

يمكن الإستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول إلى أبشر بإتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة العمل

النقر على بوابة الخدمات الإلكترونية

ثم اختيار بوابة الأفراد

الضغط على مستخدم جديد

كتابة رقم الإقامة، وتحديد التقويم بتاريخ الاستعلام

إدخال رمز التحقق المرئي، ثم اضغط على التالي

بذلك تظهر لك صفحة البيانات الخاصة برقم الإقامة وتاريخ انتهاء صلاحية الإقامة.