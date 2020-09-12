نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية احتساب راتب التقاعد المبكر حسب قانون التقاعد الجديد في الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة احتساب راتب التقاعد المبكر هي معلومات يرغب المواطنين في المملكة العربية السعودية من معرفه كيفيه حسابها و خاصة بعد أن قامت المملكة العربية السعودية في بدء تطبيق بعض الإجراءات الجديدة و ذلك للعمل علي تحسين رواتب المتقاعدين و مساعدتهم في مواجهه ظروف وأعباء الحياه خصوصاً في الفترة الحالية التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19 ” و الذي أدي إلي تدهور الاقتصاد في مختلف دول العالم و ليس علي مستوى المملكة العربية السعودية فقط، و من المعروف أن راتب التقاعد عامةً هو أداة استثمارية توفر دخل الشخص عندما يبلغ سن معينة أو بسبب تقاعده من العمل و الهدف من التقاعد هو توفير ضمان مالي للفرد و عائلته في معظم الحالات حيث أن راتب القاعد مضمون حتي وفاة الشخص و إن كان متزوجاً فيتم دفع نسبة منه إلي المنتفع بعد وفاة الشخص ، لذلك تسعي المملكة العربية السعودية إلي تحقيق الصالح العام للمواطنين حيث قامت المملك بإنشاء نظام التقاعد المبكر حيث يعمل هذا النظام علي مساعدة الموظفين في الحصول علي معاش مبكر قبل السن المحدد و لكن تحت شروط معينة قد تم فرضها علي المواطنين الراغبين في تسوية المعاش المبكر مثل استبقاء مدة عمل معينة التي تحددها جهات القطاع العمل الحكومي. و من خلال مقال سابق فقد تناولنا شروط التقاعد المبكر و معرفة بعض النقاط الهامة عن مفهوم المتقاعد المبكر و علي أنه رغبه أحد موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في التقاعد عن العمل قبل السن المحدد للتقاعد بالإضافة إلي معرفة مميزات التقاعد المبكر و شروطه والخطوات التي يقدم عليها الموظف للموافقة علي المعاش و مفهوم راتب التقاعد المبكر هو التقاعد المبكر حصول موظف القطاع الخاص أو القطاع الحكومي علي راتب معاش بعد تقديم طلب معاش مبكر و لكن هناك بعض الشروط التي تنظم الحصول علي رواتب التقاعد المبكر مثل عمر الموظف عند تقديم الطلب و عدد الاشتراكات التي قام بدفعها أثناء تواجده في العمل و غيرها من العوامل التي تحدد قيمة الراتب التقاعدي الذي سيحصل عليه الفرد، كيفية و سنتعرف أيضاً علي كيفية احتساب راتب التقاعد المبكر 1441 هجرية لموظفي القطاع الخاص و الحكومي في المملكة العربية السعودية و عرض بعض المفاهيم الأساسية حول راتب التقاعد في المملكة العربية السعودية و كيف يمكن للمواطن تقديم طلب التقاعد المبكر من الوظائف الحكومية و الوظائف الخاصة في المملكة كما أوضحت حكومة المملكة العربية السعودية من أسباب الحرمان من المعاش التقاعدي التجنس بجنسية أخري .

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شروط التقاعد المبكر في القطاع الحكومي

يمكن التقديم للتقاعد المبكر للموظف الذي أكمل مدة 20 عاماً في العمل سواء كانت الوظيفة تعليمية أو إدارية.

أن تكون المدة التي قضاها الموظف في العمل لا يوجد بها إجازات أو انقطاعات و أن تكون المدة بدون إلي انقطاع.

لا يتم احتساب الراتب المقطوع بين الأغراض الخاصة بالتقاعد المبكر.

ومما هو جدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تقوم بتطبيق 4 أنواع من الأنظمة التقاعدية والتي لا ينضم إليها التقاعد المبكر حيث أن التقاعد المبكر يرجع إلي رغبة العامل في ترك الوظيفة أو العمل الذي يقوم بها ومن ضمن أنواع التقاعد ما يلي:

نظام التقاعد المدني.

نظام التقاعد العسكري.

نظام تبادل المنافع .

النظام الموحد لمد الحماية التأمينية.

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احتساب راتب التقاعد المبكر

و يرغب الكثير من المواطنين و المواطنات في مختلف مدن ومناطق المملكة العربية السعودية من معرفة كيف يتم حساب راتب التقاعد المبكر 1441 هجرية في المملكة و ذلك بعد أن قامت المملكة العربية السعودية البدء في تطبيق إجراءات جديدة من أجل تحسين رواتب المتقاعدين في القطاع الحكومي خلال الفترة الحالية لمساعدتهم علي مواجهه أعباء الحياه في ظل الظروف الحالية و بهذا للراغبين في التقاعد المبكر و قد قامت مؤسسة الضمان الاجتماعي و وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية بوضع بعض المعايير التي يتم علي أساسها احتساب راتب المعاش المبكر 1441 هجرية لجميع موظفي القطاعات الحكومية و الخاصة في المملكة العربية السعودية و هي كالتالي:

يتم احتساب راتب التقاعد من خلال احتساب الراتب في كل عام من الأعوام التي تم الاشتراك فيها بنسبة 2.5 %.

تحدث زيادة في قيمة مبلغ راتب التقاعد في حاله إذا كان الموظف يعول عدة أشخاص بنسبة 12% للشخص الأول و 6% علي الشخص الثاني.

يتم احتساب راتب التقاعد علي أساس عدد الاشتراكات التي قام بها أثناء فترة الخدمة و هي علي الأقل 216 اشتراك للرجال و 180 اشتراك للسيدات.

يجب أن يكون المؤمن علية قد بلغ عمره 45 عاماً ، علي أن يتم حساب نسبه الراتب ب 2.5 % عن كل عام و ذلك الراتب الشهرى بحد اقصي يصل إلي 75 % من الراتب الكلي.

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كيفية احتساب راتب التقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي

يتم حساب راتب التقاعد من خلال احتساب راتب التقاعد المبكر من كل عام من الأعوام التي تم الاشتراك فيها وهي 2.5%.

كما يستحق حساب راتب التقاعد في الشهر الأول الذي قام فيه الشخص بطلب الراتب.

كما يستحق للورثه أن يتقدموا بطلب الحصول علي راتب التقاعد المبكر في حالة وفاة الشخص وهو في الخدمة.

يتم تخفيض راتب التقاعد المبكر تبعاً لعمر الشخص المؤمن علية ويتم ذلك حسب نسبة الخصم الخاصة بالإناث أو الذكور.

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و منذ ساعات قلية قامت مؤسسة الضمان الاجتماعي عن الإعلان عن صدور أسس تحويل فترات التقاعد المدني إلي الضمان الاجتماعي و البدء في استقبال طلبات الراغبين في تحويل فترات التقاعد المدني إلى الضمان و ذلك اعتباراً من يوم الأربعاء القادم و الموافق 8/7/2020 ميلادية للوزراء و الموظفين المشمولين بأحكام قانون التقاعد المدني و الذين انتهت خدماتهم دون الحصول علي راتب تقاعدي وفقاً لقانون التقاعد المدني.

و بهذا وصلنا إلى نهاية هذا المقال و نكون قد عرضنا علي حضراتكم في هذا المقال كافة التفاصيل الخاصة بطريقة احتساب راتب التقاعد المبكر في المملكة العربية السعودية و ذلك للعمل علي تحسين رواتب المتقاعدين و مساعدتهم في مواجهه ظروف وأعباء الحياه خصوصاً في الفترة الحالية التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19 “و الذي أدي إلي تدهور الاقتصاد في مختلف دول العالم و ليس علي مستوى المملكة فقط و كذلك خطوات احتساب الراتب التقاعدي 1441 هجرية لكل المتقاعدين في مختلف مدن و مناطق المملكة العربية السعودية و نرجوا أن نكون قد افدنا حضراتكم .