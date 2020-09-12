نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسعار الوقود الجديدة في السعودية لشهر سبتمبر في المقال التالي
ووفقًا لصحيفة عاجل، شهد الوقود في شهر سبتمبر الجاري ارتفاعًا في الأسعار مقارنة بأسعار شهر أغسطس المنصرم.
ونستعرض الأسعار الجديدة للوقود خلال شهر سبتمبر:
بنزين 91: أصبح بسعر 1.47 ريال لكل لتر بدلًا من 1.43 ريال لكل لتر الشهر الماضي.
بنزين 95: ارتفع لسعر 1.63 ريال لكل لتر بدلًا من 1.60 ريال لكل لتر في الشهر المنقضي.
الديزل: بسعر 0.52 ريال لكل لتر دون تغيير عن الشهر الماضي.
وتشمل أسعار الوقود الجديدة في المملكة لشهر سبتمبر ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% وتستمر حتى الإعلان الجديد عن تحديثها في يوم 10 من شهر أكتوبر المقبل.
الجدير بالذكر أن أسعار البنزين تتوقف على الكثير من العوامل سواء أسعار النفط أو غيرها من حركات التجارة والعرض والطلب وما إلى ذلك.
كما تتوقف الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة على أسعار تصدير المملكة العربية السعودية إلى الأسواق العالمية.
واعتادت أرامكو على الإعلان عن سعر الوقود لكل شهر في المملكة العربية السعودية بدلًا من التحديث الربع سنوي حتى تبقي الجميع على علم بأحدث الأسعار وأخر المستجدات.
وتحاول أغلب دول العالم خلال الفترة الأخيرة التعافي من آثار فيروس كورونا الذي أدى إلى انهيار عدد كبير من الصناعات الكبرى مثل السيارات وغيرها وكذلك تسبب في كساد تجاري.
وتكلفت الدول والشركات الصناعية خسائر بمليارات الدولارات بسبب الكساد التجاري وإغلاق المصانع وتوقف رحلات الشحن التجارية وإلغاء حركة الطيران والملاحة.
وتعتبر أزمة فيروس كورونا هي الأكثر عنفًا سواء صحيًا أو صناعيًا أو تجاريًا منذ الحرب العالمية الثانية والتي انتهت في سبتمبر من عام 1945.
وتأمل الحكومات أن تتخطى التداعيات السلبية لفيروس كورونا خلال الأشهر المقبلة ولكن يتوقع أن تظل بعض الصناعات متأثرة حتى العام المقبل أو حتى حلول عام 2022.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تعرف على أسعار الوقود الجديدة في السعودية لشهر سبتمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.