“القدية” تتأهب لاستقبال المعدات الثقيلة لمباشرة العمل بموقع المشروع (صور)

بلادي – الرياض : بدأت شركة القدية للاستثمار التحضيرات الإنشائية التمهيدية لاستقبال المعدات الثقيلة التي ستباشر العمل في موقع المشروع. وأشارت الشركة إلى تشييد سياج أمني بطول 20 كيلومترا لتأمين موقع المشروع، وذلك بالشراكة مع شركة عبر المملكة “سبك”. وأوضحت أن عملية تأمين موقع المشروع تشمل أيضا إنشاء حواجز كابلات بطول 23 كيلومترا، وأعمال حفر يصل حجمها إلى مليون متر مكعب، تمهيدا لوصول المعدات الثقيلة إلى الموقع. Advertisements يذكر أن شركة القدية للاستثمار، أرست خلال يوليو الماضي عقداً بقيمة 700 مليون ريال على شركة شبه الجزيرة للمقاولات “ساجكو”، لإنشاء طرق وجسور ومصارف لمياه الأمطار بالمشروع، ينتهي العمل فيها خلال 3 سنوات.

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