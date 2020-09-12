بلادي – الرياض :يشاهد سكان الوطن العربي قبل شروق شمس بعد غد (الإثنين) بساعات اقتران هلال نهاية الشهر مع كوكب الزهرة؛ بالأفق الشرقي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.
وذكر رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، أنه إضافة لظاهرة الاقتران سيتم رصد نجوم الجوزاء ونجوم لامعة مثل الشعرى والعيوق والدبران وكوكب المريخ الساطع بلونه البرتقالي، وذلك باتجاه الأفق الغربي.
وأشار إلى أن سماء مكة المكرمة ستشهد عند الساعة 09:33:54 صباح الإثنين التعامد الرابع للقمر على الكعبة المشرفة خلال هذه السنة، مبيناً أنه يستفاد من هذه الظاهرة في تحديد اتجاه القبلة حيث يشير اتجاه القمر وقت التعامد إلى اتجاه مكة المكرمة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر القمر يقترن بالزهرة بعد غدٍ الإثنين ويتعامد على الكعبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.