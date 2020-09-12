“المرور”: ضبط 2665 مركبة مخالفة بالوقوف في مواقف ذوي الإعاقة

بلادي – الرياض : أعلنت الإدارة العامة للمرور ضبط 2665 ‏مركبة مخالفة بالوقوف في الأماكن المُخصصة للأشخاص ‏ذوي الإعاقة، بمختلف مناطق المملكة.

وأشارت الإدارة إلى أن رصد تلك المخالفات جاء ضمن ‏العمل الميداني ‏المستمر الذي تقوم به إدارات ‏المرور لضبط المركبات ‏المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن ‏المُخصصة لهذه الفئة.

ودعت الإدارة العامة الجميع من مواطنين ومقيمين للحرص على الالتزام ‏بالقواعد الواردة في نظام المرور.