الفرق بين الإقامة وهوية مقيم و الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم عبر أبشر

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عمر شويل - جدة الفرق بين الإقامة وهوية مقيم ، تعد هوية مقيم هي البديل الرسمي، لرخصة الإقامة داخل المملكة العربية السعودية، وهي تطويرًا لنظام الإقامة للمغتربين في المملكة، وفي حال كان لدى الشخص رخصة إقامة سارية ثم انتهت، فإنه يحصل على هوية مقيم بديلًا لها.

الفرق بين الإقامة وهوية مقيم

في حال رغبتك بالدخول إلى المملكة العربية السعودية، أو الخروج منها بطريقة شرعية، في حال كنت أجنبيًا أو مغتربًا، يجب أن تتبع نظام الإقامة الرسمي، الذي فرضته الممكلة على المقيمين بها، ولهذا الأمر يجب أن تمتلك جواز سفر ساري وصحيح من دولتك الأم، مع وثيقة رسمية وصحيحة تؤكد لك إمكانية لدخول إلى المملكة العربية السعودية.

الإقامة في السعودية

كانت الإقامة سابقًا تتم برخصة الإقامة، ولها تاريخ محدد تنتهي فيه، ثم يتم ترقية الهوية للمغترب، إلى هوية مقيم في حال التلف أو نقل الكفالة أو تغيير المهنة، أو أي تعديل لبيانات المغترب بها.

والهدف من الانتقال من نظام رخصة الإقامة إلى هوية مقيم، هو تمكين الحكومة السعودية، من ربط معلومات المقيم الإلكترونية، ولها مدة صلاحية قدرها خمسة أعوام، من تاريخ الحصول عليها ولكنه غير مكتوب، ولهذا السبب يجب عليك الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم، حتى يمكنك تجديدها في الوقت المناسب، وكل ذلك يتم إلكترونيًا من خلال أبشر.

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الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم في السعودية

يجب عليك الاطلاع على هوية مقيم لديك، وأنها سارية وليست منتهية، وذلك بشكل دوري من عبر منصة أبشر الجوازات وذلك للأسرة، أو نظام يقين للبنوك، أو نظام مقيم للمؤسسات والشركات التي تضم أكثر من 100 موظفًا، أو عبر مكاتب تأجير السيارات، كما يمكنك إتمام تلك الإجراءات من خلال تطبيق الجوازات عبر الجوال، وسوف تتلقى رسالة عبر الهاتف، عندما تشارف هوية مقيم لديك على الانتهاء.

محتوى هوية مقيم

هوية مقيم هي عبارة عن بطاقة، يتم استخراجها للمغترب بهدف إثبات هويته للجهات المعنية داخل المملكة العربية السعودية، وبها عددًا من البيانات الأساسية كالتالي:

اسم المغترب المقيم كاملًا.

صورة شخصية واضحة للمقيم.

تاريخ صدور هوية مقيم.

تاريخ مولد المقيم.

جنسية المقيم وبلده الأصلي.

طبيعة عمل المقيم ومهنته.

اسم صاحب العمل، الذي يعمل به المقيم.

الفرق بين هوية مقيم والإقامة في المملكة

هوية مقيم لا تحتاج إلى الذهاب إلى مكاتب العمل، وإنما يمكنك تتبع شروط الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم، من عبر أبشر الجوازات الإلكتروني ، أو عبر تطبيق الجوال للجوازات.

هوية مقيم لا تنتهي مثل رخصة الإقامة خلال عام، ولكن يلزم تجديدها فقط خلال خمسة أعوام.

رسوم تجديد هوية مقيم، لا تختلف عن رسوم تجديد الإقامة، بالإضافة إلى أن التجديد الإلكتروني قضى تمامًا على إمكانية التزوير نهائيًا.