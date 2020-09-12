نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن: انتهاء الهوية الوطنية للمستفد لا يؤثر على الدعم في المقال التالي
وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنَّ «انتهاء الهوية الوطنية لا يؤثر على الدعم في حال كنت مؤهلًا ومستحقًا، ولابدَّ أن يكون (الحساب البنكي) نشطًا للاستفادة من الدعم».
ووجه أحد المواطنين استفسارًا قال فيه: «إذا انتهت هويتي.. حساب المواطن ينزل لي ولا لا؟».
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