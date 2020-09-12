‏⁧‫الصحة‬⁩: تسجيل 643 إصابة جديدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ و 903 حالة تعافي و 27 حالة وفاة

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت ، عن تسجيل 643 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ، و تسجيل 27 حالة وفاة جديدة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4240 حالة .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 325050 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 903 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 301836 حالة.