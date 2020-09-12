نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط المشاركة في جائزة التميز الإعلامي 1442 لاحتفالات السعودية بـ اليوم الوطني السعودي 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع احتفالات اليوم الوطني السعودي 2020 في الثالث والعشرون من شهر سبتمبر كل عام، قامت وزارة الإعلام بالإعلان عن رابط المشاركة في جائزة التميز الإعلامي 1442 لاحتفالات السعودية تكريما لدور الإعلام وإيماناً بما يقومون به من أجل تعزيز الهوية الوطنية سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي، ومن أجل تشجيع جميع الأفراد والقطاعات المختلفة على الاحتفاء باليوم الوطني وكان ذلك موضع لبنة أولي في المسيرة المستمرة التي تزخر بالرخاء والمجد ومن تحقيقا لرؤية المملكة في 2030.

رابط المشاركة في جائزة التميز الإعلامي 1442

من الدخول على جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 2020، يتم معرفة كافة تفاصيل المشاركة، وما هي الهداف من الجائزة، والمسارات الثمانية المخصصة لها بالتفصيل المطلوب، حيث تحدد مواعيد إرسال الأعمال والمشاركات في الفترة من 9 -24 سبتمبر 2020 الجاري، تواكبا مع الاحتفالات السعودية بـاليوم الوطني السعودي 2020 م، وسيتم إعلان النتائج يوم 2 أكتوبر 2020م.

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خطوات الاشتراك في جائزة التميز الإعلامي 2020

يتم بعد الدخول على رابط جائزة التميز السابق

اختيار شارك الآن في أيقونة صفراء بالشريط العلوي

ثم يتطلب الموقع تسجيل جديد

أو الدخول على الحساب ببيانات الدخول

ما هي معايير قبول المشاركات ؟

المعايير العامة المطلوبة في المشاركات:

أن تكون المشاركة المرشحة تعبر عن الاحتفاء بالوطن وهو موضوع الجائزة

أن تكون المشاركة مسجلة بشكل رسمي في المملكة العربية السعودية أو من المقيمين في المملكة العربية السعودية سواء كانت المشاركة من قطاع حكومي أو قطاع غير ربحي أو قطاع خاص

تحقيق إضافة نوعية من حيث التفرد في الأسلوب والإبداع وأصالة الفكرة

يجب ألا تكون المشاركة مخلة بالقيم والعادات السعودية

ألا تكون مخلة بالمبادئ الإسلامية

يكون جميع حقوق الملكية الفكرية مملوكة للفرد المشارك أو الجهة المشاركة

عدم مخالفة أي من قوانين أو أنظمة المملكة العربية السعودية

اهم الأسئلة حول المشاركة وكيفية التقديم

يستطيع الشخص التواصل عبر المنصة الإلكترونية الإلكترونية من خلال البريد الإلكتروني تواصل معنا

يمكن الانسحاب من المشاركة قبل تاريخ خمسة وعشرين سبتمبر عبر البريد الإلكتروني

يستطيع المواطنين والمقيمين أن يقوموا بالاشتراك والتشريح في مختلف مسارات الجائزة

يمكن تقديم المشاركة باللغة العربية أو الانجليزية ما عدا استثناء القصيدة الوطنية

سوف يتم إرسال رسالة لتأكيد الاشتراك خلال البريد الإلكتروني المسجل

يمكن المشاركة في عدة مسارات مختلفة

يستطع أن يرشح نفسه أو أي من الجهات المشتركة

أصبح الآن الشخص الراغب في المشاركة يعلم كل شروط التقديم، وطريقة التقديم، وكيفية الانسحاب من المسابقة والتأكد من عملية الاشتراك بنجاح.