نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي وزارة التعليم السعودية وأهم القرارات بشأن المنصة والتعليم عن بعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي وزارة التعليم السعودية وقرارات هامة: منصة مدرستي هي المناط الأساسي في التعليم السعودي، حيث أنها تعتبر إحدى مكملات منظومة التعليم الالكتروني الموحد بالسعودية، كما أنه توجد بعض القنوات الفضائية التي تساعد في شرح الدروس للطلاب، حيث يقوم بالشرح معلمين متخصصين في المواد الدراسية،وهذه القنوات هي قنوات عين التعليمية التي تبث الشرح بشكل يومي، وعلى حسب التوزيع الموجود بالجداول الذي أطلقته وزارة التعليم السعودية. منصة مدرستي وأهم قرارات وزارة التعليم السعودية بخصوص الدراسة على المنصة قال المتحدث الرسمي: أنه واجهنا تحديات حقيقية للنظام التقني الجديد الذي نحن بصدده، كما أنه نبهت الوزارة على متابعة قنوات عين الفضائية، وذلك في حين تعطل منصة مدرستي، ولأن منصة مدرستي تعتبر حديثة العهد، فعلى كل طالب ومعلم أن يقوم بتنزيل تردد قنوات عين في منزله، لمشاهدة الشرح بالكامل على قناة عين.

كما قال المركز الوطني لإستطلاعات الرأي: أنه بنسبة 2% من الأسر السعودية تقوم بالاعتماد علي المعلمين الخاصة بعد منظومة التعليم عن بعد..

وزارة التعليم: توضح تقرير بشأن أن الأغلبية راهنت على فشل هذا النظام من منصة مدرستي، ولكن بالتعاون والتكاتف استطاعت الوزارة من خلال التقنيات الحديثة الحفاظ على نظام منصة مدرستي، كما أوضحت الوزارة بأنه سيكون في الأسبوع القادم خصائص جديدة بإذن الله.

تحذير من وزارة التعليم السعودية: على الطلبة والطالبات بعد انتهاء الدروس الافتراضية بضرورة إغلاق الكاميرا والميكروفون للجهاز اللوحي، وذلك في حين الإنتهاء أو عدم وجود حاجة لهما. وزير التعليم بالسعودية و منصة مدرستةي التعليمية الحديثة وزير التعليم: ستقوم وزارة التعليم بعمل بعض الدراسات المسحية لطلبة وطالبات المملكة العربية السعودية، حتى تتمكن الوزارة من من معرفة سلوك كل طالب، وكيفية استخدامهم للدخول للمنصة، وكيفية التفاعل معها، وأيضاً معرفة كيف يستفدون من خدماتها، ومن خلال ذلك ستقوم الوزارة بمعرفة كل الصعوبات والتحديات التي تواجه الطلبة والطالبات بالمملكة السعودية، وخاصة في الأماكن النائية.

قال وزير التعليم د/حمد آل الشيخ: الوزارة تقوم بالحفاظ على استمرارية التعليم في هذه الفترة، وتحاول تعويض أي فقد تعليمي من خلال التعليم عن بعد، ومن خلال منصة مدرستي وكل ما يخص التعليم الالكتروني.

وزير التعليم السعودي: الحل الذي اختارته الوزارة من خلال منصة مدرستي ليس بالأمر السهل كنموذج تفاعلي حقيقي.

الوزارة للمعلمين: نشيد بجهود المعلمين وتفاعلهم مع الطلاب من خلال المنصة.

وقد قامت وزارة التعليم السعودية بنشر كيفية وخطوات تقديم الدروس الافتراضية، وكيفية التواصل مع الطلاب من خلال المنصة.

كما أنه تم نشر توزيع المناهج لجميع الصفوف الابتدائية، والمتوسطة، وصفوف الثانوية.

على الطالب والمعلم معرفة أنه يوجد ثلاث مصادر للتعليم عن بعد بالمملكة العربية السعودية وهم: منصة مدرستي، وقناة عين الفضائية، وبرنامج مايكروسوفت تيمز.

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