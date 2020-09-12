نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الوصول للمقررات الدراسية في منصة مدرستي بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد إنطلاق مدرستي يبحث الطلاب عن طريقة الوصول للمقررات الدراسية ولذلك قامت المنصة بتبيين الخطوات اللازمة للوصول للمقررات وهذا لتيسير عملية التعليم عن بعد للطلاب والطالبات، انطلقت منصة مدرستي يوم 11 محرم لتكون البديل الرسمي للتعليم الواقعي، وهي بمثابة بيئة افتراضية محاكاة للتعليم بالمدارس، تُشرف عليها وزارة التعليم، ومن خلالها يستطيع الطلاب متابعة سير التعليم عبر برامج مخصصة منها برنامج مايكروسوفت تيمز، بعد الشراكة التي عقدتها وزارة التعليم مع شركة مايكروسوفت.

خطوات الوصول للمقررات الدراسية في منصة مدرستي

أوضحت منصة مدرستي طريقة الوصول للمقررات الدراسية من خلال التالي:

النقر على أيقونة مقرراتي بالقائمة الرئيسية

أو من خلال أيقونات الوصول السريع من إحصائيات.

طريقة دخول مدرستي عبر توكلنا

يمكن دخول منصة مدرستي بعدة طرق منها من خلال نظام نور أو من خلال حساب مايكروسوفت أو برقم الهوية من منصة باك تو اسكول أو من خلال توكلنا بالخطوات التالية:

تحميل تطبيق توكلنا من الموقع الرسمي له أو تحديث التطبيق لو كان موجود مسبقًا على حسابك

الدخول لتبويب ” حسابي “

تجد بيانات الأفراد التابعين لك

انقر على اسم المستخدم الذي تريد الحصول له على كلمة سر

تُرسل الكلمة لك في رسالة على الجوال

قم بالولوج لمنصة مدرستي وتسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت للكوادر التعليمية والطلاب

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور التي حصلت عليها بالخطوة الماضية

وتابع يطلب منك إدخال كلمة مرور جديدة وتأكيدها ثم يرسل لك رسالة للتأكيد على جوالك.

إنشاء حساب مايكروسوفت لدخول لمنصة مدرستي