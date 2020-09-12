نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على عدد إصابات كورونا في المملكة اليوم في المقال التالي
وذكرت وزارة الصحة، أنّه تمّ تسجيل 903 حالات تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 301836 حالة، كما تمَّ تسجيل 27 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4240 حالة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت منذ ثلاثة أيام، أنّ الفحوصات المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وصلت إلى 5 ملايين و100 ألف فحص.
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