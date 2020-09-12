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عمر شويل - جدة «التأمينات الاجتماعية» تبّشر بصرف تعويضات.. وتعلن مواعيد التسجيل، أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن صرف تعويضات الأشخاص الذي توقف عنهم التأمين خلال فترة أزمة كورونا وفي ذاك أعلن المعنيين بالهيئة مجموعة من القرارات المتعلقة بالتعويضات والحصول على التأمين بما فيها من طريقة التسجيل أو الشروط، ويأتي هذا الأمر كرد على بعض الأسئلة التي جاءت للهيئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” وفي هذا المقال تعرفوا على طريقة الحصول على التعويضات والموعد والشروط.

صرف التعويضات من التأمينات الاجتماعية

جاء سؤال من أحد المواطنين بالمملكة إلى هيئة التأمينات الاجتماعية للسؤال عن موعد صرف التعويضات والتعرف على حقيقة وقف الدعم فجاء السؤال مفاده كما يلي “هل صحيح أن حساب التأمينات توقف منذ بدء انتشار الفيروس بالمملكة؟” لترد الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن هذا التساؤل محددا أنه سيتم صرف التعويضات الأشخاص الذين لم يحصلوا على التأمينات نتيجة مشاكل التوصيل في الفترة الماضية وسيتم احتساب التوصيات وتقديمها للمستحقين دون جهد منهم.

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طريقة الحصول على التعويضات من التأمينات الاجتماعية

وفي الوقت ذاته تتساءل سيدة من المواطنات السعوديات سؤالاً آخر متعلق بصرف تعويضات الأشخاص من التأمينات الاجتماعية ذكرت فيه ما يلي” لقد توقفت عن العمل منذ فترة كيف أستطيع أن تحصل على التأمينات الاجتماعية من الهيئة الآن وماهي الشروط”

حيث يرد المسؤولين عن هيئة التأمينات الاجتماعية حول هذا التساؤل لبحددوا آلية الحصول على التأمين الاجتماعي حيث أعلنوا عن الحصول عليه من خلال حسابهم على التأمين أونلاين أو من خلال الموقع الرسمي الخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية عن طريق التسجيل والوصول إلى الرد.

هذا وتكون التأمينات الاجتماعية زفت بشرى سارة لجميع المواطنين السعوديين الذين تضرروا بسبب وقف التأمينات عنهم خلال الفترة الماضية.