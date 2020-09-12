نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في منصة مدرستي السعودية 1442 للتعليم عن بعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي السعودية 1442 ، يبحث الكثير من الطلاب عن الطريقة الصحيحة الخاصة بالتسجيل في منصة مدرستي بالمملكة العربية السعودية، وذلك قبل بدء الدراسة يوم الأحد الموافق الثلاثون من شهر أغسطس لعام 2020 بالسعودية، والذي يوافق الحادي عشر من شهر محرم 1442 ويسعى الطلاب للتسجيل في المنصة التعليمية التي قامت الوزارة بإطلاقها لتفعيل التعليم عن بعد.

هذا وقد أعلن المُتحدث الرسمي عن وزارة التَعليم السعودي أنه تَم تَطوير طريقة الدخول على منصة مدرستي، حتى تَكون سهلة على الطُلاب، وأولياء الأمور، والمُعلمين، إذ أتاح طرق مُختلفة حتى يَتسنى لهم استخدامها في حالة عدم القدرة على الدخول من أيً منها، سنتعرف على تفاصيلها كاملة عبر مقالنا هذا.

منصة مدرستي السعودية 1442

تحاول الحكومة في المملكة العربية السعودية أن تنظم الامور قبل الدراسة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ظل الإجراءات المتبعة من أجل الحد من انتشار الفيروس القاتل كوفيد 19، وتساعد هذه المنصة في التعرف على الدروس وجميع التفاصيل عن المدارس والعملية التعليمية بالمملكة.

وتحدد المملكة الطريقة الصحيحة في التعليم للعام الدراسي المقبل 1442 هجريًا، ويعتمدون على الخطة التي تتم عن التعليم من بعد وهي تعتمد فيه بشكل كبير على المنصة الإلكتروني مدرستي، بدلا من استخدام المنظومة التعليمية الموحدة وهي تساعد الطلاب على الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تتخذها المملكة للوقاية من الإصابة بالفيروس.

أما بالنسبة لطريقة التسجيل في المنصة التعليمية مدرستي، فهي بسيطة للغاية ويجب أن تعرف الإجراءات المختلفة والخطوات البسيطة التي من خلالها تستطيع الدخول للمنصة التعليمية والتواصل من خلالها والتعرف على الدروس المختلفة التي يحتاجها الطلاب والطالبات.

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خطوات التسجيل في منصة مدرستي

هناك مجموعة من الخطوات لابد من تنفيذها لإتمام عملية التسجيل في منصة مدرستي السعودية ألا وهي :-

الدخول لرابط منصة مدرستي التعليمية. يجب كتابة اسم المستخدم. كلمة المرور التي تخص الطالب. العمل على التواصل مع معلم المادة في المرحلة التي تخص الطالب. الإطلاع على كافة الفيديوهات الموجودة بالمنصة.

منصة مَدرستي

هي الطريقة التي سَيتم من خلالها تَطبيق التَعليم عن بُعد، لأنها سَتَكون المصدر الرئيسي للحصول على جميع المعلومات، ومُعايشة اليوم الدراسي في أي كان سواء بالمنزل أو خارجه، وبالتالي على الجميع معرفة هذا الرابط وامتلاك حساب على المدرسة، كما أنه يَتسنى لأولياء الأمور مُتابعة أبنائهم،ومعرفة مُستواهم الدراسي، ومتابعة جميع المناهج، بتَسجيل الدخول على المنصة.

قرارات الحكومة السعودية

كما أن الحكومة تضع خطة في نطاق التعليم في ظل وجود أزمة فيروس كورونا المستجد، ومن السهل التعرف على التفاصيل الكاملة، الخاصة بالعام المقبل بالمملكة العربية السعودية، وتقسيم المدارس إلى 3 نطاق.

وسوف يتم الاختيار ما بين كل مدرسة وفقًا لانتشار الوفاء، في النطاق الأول وهو الأخضر ويطبق على الأماكن البعيدة عن انتشار الفيروس القاتل وتعتمد الدراسة على هذا النظام ويحضر المعلمون على الإنترنت مع الطلاب بسهولة ويسهل على الجميع تلقي المعلومة.