نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي مقرر العلوم الشرعية القرآن والفقه والحديث للمرحلة ابتدائي تحفيظ 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي مقرر العلوم الشرعية للمرحلة الإبتدائية تحفيظ: أوضحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، والإدارة العامة بمنطقة التعليم بالرياض عن توزيع مناهج الفصل الدراسي الأول لطلبة وطالبات المملكة العربية السعودية، حيث يتنوع توزيع كل منهج حسب المرحلة الخاصة بالطلاب، وحسب كل مادة، حيث أنه تم تقسيم وشرح المواد على حسب أسابيع الدراسة المقررة في الجدول، وتوجد ثلاث مراحل تعليمية بالمملكة العربية السعودية، منها مرحلة ابتدائي تحفيظ ومقرراتها، والمرحلة الإبتدائية بصفوفها الرابع ومقرراته، والصف الخامس ومقرراته الخاصة به في كل مادة، والصف السادس الإبتدائي ومقرراته الخاصة به في المواد، كما يوجد المرحلة المتوسطة وهي الصف الأول الإعدادي، والصف الثاني الإعدادي، والصف الثالث الإعدادي وله أيضاً مقرراته المختصة به، وكذلك مرحلة الثانوية بجميع مراحلها الأولى، والثانية، والثالثة، ولها توزيع منهج خاص بها، وسنشرح في هذه المقالة المقرر الخاص بالمواد الشرعية في منهج القرآن الكريم تلاوة وتجويد وحفظ، والفقه، والحديث، للصفوف ابتدائي مدارس التحفيظ، الصف الرابع ابتدائي تحفيظ، والصف الخامس ابتدائي تحفيظ، والصف السادس ابتدائي تحفيظ للفصل الدراسي الأول لعام 1442، وسنقوم بعد ذلك بشرح باقي المراحل الأخرى في مقالات أخرى حسب توزيعة كل منهج للمراحل.

توزيع منهج الصف الرابع ابتدائي تحفيظ للعلوم الشرعية منهج القرآن الكريم تلاوة وحفظ وتجويد منصة مدرستي

أولاً: منهج الصف الرابع ابتدائي تحفيظ، ومنهج القرآن الكريم تلاوة:

ثانياً: منهج الصف الرابع ابتدائي تحفيظ، منهج التجويد:

ثالثاً: منهج الصف الرابع ابتدائي تحفيظ، ومنهج القرآن حفظ:

منصة مدرستي توزيع منهج الصف الخامس ابتدائي تحفيظ لمنهج القرآن الكريم ومنهج الفقه

حيث تم توزيع المنهج للصف الخامس ابتدائي تحفيظ في منهج القرآن تلاوة وحفظ وتجويد، ومنهج الفقه.

أولاً: توزيع منهج القرآن الكريم (تلاوة) للصف الخامس الإبتدائي تحفيظ:

ثانياً: توزيع منهج القرآن (حفظ) للصف الخامس الإبتدائي:

ثالثاً: منهج (التجويد) للصف الخامس ابتدائي تحفيظ:

رابعاً: منهج العلوم الشرعيه في (مادة الفقه) للصف الخامس ابتدائي تحفيظ:

توزيع منهج الصف السادس ابتدائي تحفيظ للعلوم الشرعية بالمملكة العربية السعودية منصة مدرستي

أولاً: توزيع منهج القرآن الكريم (تلاوة) للصف السادس ابتدائي تحفيظ :

ثانياً: منهج الصف السادس ابتدائي تحفيظ لمادة (التجويد):

ثالثاً: منهج القرآن الكريم (حفظ) للصف السادس ابتدائي تحفيظ:

رابعاً: منهج الفقه للصف السادس ابتدائي تحفيظ: