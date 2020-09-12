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عمر شويل - جدة موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442 للمستحقين بالدعم محدودي الدخل والأرامل والمطلقات؛ حيث تقدم الجهات المسؤولة بالمملكة العربية السعودية قيمة مبلغ مالي لمساعدة ومساندة فئة معينة من المجتمع السعودي والأسر الفقيرة من المواطنين السعوديين كمعدومي ومحدودي الدخل، النساء المطلقات، النساء الأرامل، الأيتام، وذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تزايدت معدلات البحث وأصبح المواطنين السعوديين يبحثون عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة الذي يقدمه الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية لهذا العام 1442 هجرياً وعام 2020 ميلادياً والاستفادة من المبلغ.

موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442

يتراوح المبلغ المقدم من الضمان الاجتماعي للمستفيدين من المساعدات المقطوعة ما بين 10 ألالاف ريال سعودي كحد أدني ويصل الي 30 ألف ريال سعودي كحد أقصي، وذلك لأسر الفقيرة والأيتام والأرامل والمطلقات، ويتم تقديم المبلغ حسب الظروف المادية وعدد أفراد الأسرة لكل أسرة من الأسر المستفيدين من المقطوعة، وينتظر المستفيدين من هذا البرنامج موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442 لهذا العام ولكن لم يتم تصريح من وزارة التنمية الاجتماعية موعد الصرف حتى الآن، ولكنها أكدت أنه سوف يتم تصريح بالموعد المحدد قريباً، ولكن يمكن لأي شخص الاستعلام عن موعد الإيداع وقت نزول المساعدة المقطوعة، وسوف يتم الإعلان عن موعد تسليمها للمستفيدين، وأسماء المواطنين السعوديين المستفيدين منها هذا العام من خلال موقع وزارة التنمية الاجتماعية.

شروط الحصول علي المساعدات المقطوعة 1442 هـ

لابد من توافر بعض الشروط والأحكام التي قامت بتحديدها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حتي يتم الحصول والاستفادة من المبلغ المالي للمساعدات المقطوعة للضمان الاجتماعي، فقد يتم منح المقطوعة للفئة المستحقة فقط وللأولوية، وتتضمن تلك الشروط في الأتي:

أن يكون المستفيد من المساعدات المقطوعة سعودية الجنسية ومن أبوين سعوديين.

ألا يقل عمر الشخص المستفيد من المساعدات المقطوعة عن 35 عاماً.

تتم صرف المساعدات المقطوعة للأسر المستحقة فقط محدودي الدخل والنساء الأرامل والمطلقات، والأيتام والمعاقين، وأيضاً الأسر التي لديها العجز المؤقت.

الفئات المستحقة صرف المساعدات المقطوعة للضمان الاجتماعي

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعض الفئات من المجتمع السعودي لصرف المساعدات المقطوعة لهم وهم: